https://crimea.ria.ru/20261016/osen-razygraetsya-ne-na-shutku-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1160271990.html

Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму

Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму

Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие выходные дни из-за влияния циклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T20:15

2026-10-16T20:15

2026-10-16T20:15

центр погоды "фобос"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие выходные дни из-за влияния циклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, осень отыграется на полуострове в эти выходные "по полной программе". По прогнозу специалиста, начиная с субботы циклоническая депрессия, которая действует над акваторией Черного моря, впитавшая в себя и тепло, и морскую влагу, начнет раскручиваться с новой силой, и на полуостров обрушатся интенсивные ливневые дожди.При этом, добавил Тишковец, температурный фон, в условиях пасмурной и дождливой погоды будет в пределах климатической нормы."Ночью это в лучшем случае от +9 до +12 градусов. Завтра днем +13…16. В воскресенье до +17 градусов, несмотря на дождь - попадаем в теплый сектор, что соответствует климатической норме октября", - уточнил эксперт.Особенно экстремальным, по словам Тишковца, будет воскресенье – при большом обилии дождей южные ветры будут в порывах достигать скорости 10-15 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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