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Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие выходные дни из-за влияния циклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T20:15
2026-10-16T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие выходные дни из-за влияния циклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, осень отыграется на полуострове в эти выходные "по полной программе". По прогнозу специалиста, начиная с субботы циклоническая депрессия, которая действует над акваторией Черного моря, впитавшая в себя и тепло, и морскую влагу, начнет раскручиваться с новой силой, и на полуостров обрушатся интенсивные ливневые дожди.При этом, добавил Тишковец, температурный фон, в условиях пасмурной и дождливой погоды будет в пределах климатической нормы."Ночью это в лучшем случае от +9 до +12 градусов. Завтра днем +13…16. В воскресенье до +17 градусов, несмотря на дождь - попадаем в теплый сектор, что соответствует климатической норме октября", - уточнил эксперт.Особенно экстремальным, по словам Тишковца, будет воскресенье – при большом обилии дождей южные ветры будут в порывах достигать скорости 10-15 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
В Крыму на выходных будет лить как из ведра – прогноз погоды от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым.
Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие выходные дни из-за влияния циклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
По его словам, осень отыграется на полуострове в эти выходные "по полной программе".
"Учитывая то, что в Симферополе и Крыму средняя месячная температура на 1,7 градуса выше климатической нормы и в столице республики выпало всего лишь 4 миллиметра осадков – это 9%, то выходные примутся отрабатывать этот климатический перекос по полной программе. Это не удивительно, так как накануне в Крыму местами выпало до 26-33 миллиметров осадков от месячной нормы. И это только начало", - предупредил эксперт.
По прогнозу специалиста, начиная с субботы циклоническая депрессия, которая действует над акваторией Черного моря, впитавшая в себя и тепло, и морскую влагу, начнет раскручиваться с новой силой, и на полуостров обрушатся интенсивные ливневые дожди.
"Если в субботу речь идет примерно о 7-8 миллиметрах осадков на каждый квадратный метр, это в Симферополе, по республике может и побольше, то в воскресенье будет лить в буквальном смысле, как из ведра. На Симферополь обрушится как минимум порядка 20-25 литров дождевой воды на каждый квадратный метр", - обозначил он.
При этом, добавил Тишковец, температурный фон, в условиях пасмурной и дождливой погоды будет в пределах климатической нормы.
"Ночью это в лучшем случае от +9 до +12 градусов. Завтра днем +13…16. В воскресенье до +17 градусов, несмотря на дождь - попадаем в теплый сектор, что соответствует климатической норме октября", - уточнил эксперт.
Особенно экстремальным, по словам Тишковца, будет воскресенье – при большом обилии дождей южные ветры будут в порывах достигать скорости 10-15 метров в секунду.
"Погода очень ненастная, но относительно умеренная по температурному режиму. При этом и атмосферное давление будет рушиться. В воскресенье оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии людей", - подчеркнул он.
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