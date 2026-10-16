Рейтинг@Mail.ru
Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261016/osen-razygraetsya-ne-na-shutku-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1160271990.html
Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие выходные дни из-за влияния циклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T20:15
2026-10-16T20:15
центр погоды "фобос"
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
шторм
штормовое предупреждение
евгений тишковец
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/15/1156199584_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_98c045e3431d9b79dff925265db6ee38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие выходные дни из-за влияния циклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, осень отыграется на полуострове в эти выходные "по полной программе". По прогнозу специалиста, начиная с субботы циклоническая депрессия, которая действует над акваторией Черного моря, впитавшая в себя и тепло, и морскую влагу, начнет раскручиваться с новой силой, и на полуостров обрушатся интенсивные ливневые дожди.При этом, добавил Тишковец, температурный фон, в условиях пасмурной и дождливой погоды будет в пределах климатической нормы."Ночью это в лучшем случае от +9 до +12 градусов. Завтра днем +13…16. В воскресенье до +17 градусов, несмотря на дождь - попадаем в теплый сектор, что соответствует климатической норме октября", - уточнил эксперт.Особенно экстремальным, по словам Тишковца, будет воскресенье – при большом обилии дождей южные ветры будут в порывах достигать скорости 10-15 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/15/1156199584_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_ecb8f7062ec6cbff8191a6fcb3826a42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", крым, погода, погода в крыму, крымская погода, шторм, штормовое предупреждение, евгений тишковец, новости крыма
Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму

В Крыму на выходных будет лить как из ведра – прогноз погоды от ФОБОС

20:15 16.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие выходные дни из-за влияния циклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
По его словам, осень отыграется на полуострове в эти выходные "по полной программе".
"Учитывая то, что в Симферополе и Крыму средняя месячная температура на 1,7 градуса выше климатической нормы и в столице республики выпало всего лишь 4 миллиметра осадков – это 9%, то выходные примутся отрабатывать этот климатический перекос по полной программе. Это не удивительно, так как накануне в Крыму местами выпало до 26-33 миллиметров осадков от месячной нормы. И это только начало", - предупредил эксперт.
По прогнозу специалиста, начиная с субботы циклоническая депрессия, которая действует над акваторией Черного моря, впитавшая в себя и тепло, и морскую влагу, начнет раскручиваться с новой силой, и на полуостров обрушатся интенсивные ливневые дожди.
"Если в субботу речь идет примерно о 7-8 миллиметрах осадков на каждый квадратный метр, это в Симферополе, по республике может и побольше, то в воскресенье будет лить в буквальном смысле, как из ведра. На Симферополь обрушится как минимум порядка 20-25 литров дождевой воды на каждый квадратный метр", - обозначил он.
При этом, добавил Тишковец, температурный фон, в условиях пасмурной и дождливой погоды будет в пределах климатической нормы.
"Ночью это в лучшем случае от +9 до +12 градусов. Завтра днем +13…16. В воскресенье до +17 градусов, несмотря на дождь - попадаем в теплый сектор, что соответствует климатической норме октября", - уточнил эксперт.
Особенно экстремальным, по словам Тишковца, будет воскресенье – при большом обилии дождей южные ветры будут в порывах достигать скорости 10-15 метров в секунду.
"Погода очень ненастная, но относительно умеренная по температурному режиму. При этом и атмосферное давление будет рушиться. В воскресенье оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии людей", - подчеркнул он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Центр погоды "ФОБОС"КрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаШтормШтормовое предупреждениеЕвгений ТишковецНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбе
21:28Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
21:12Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар
21:05Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро
20:50Путину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное
20:42ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров
20:40Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
20:29"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США
20:23Отбой ракетной опасности в Крыму
20:15Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
20:00Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России
19:52Ракетная опасность объявлена в Крыму
19:37Основные порты Украины на Черном море остановили работу
19:29Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском
19:19Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ
19:12Массированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал цели
19:05Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров
18:59Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов
18:42Армия России освободила Доброполье
18:40Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
Лента новостейМолния