https://crimea.ria.ru/20261016/eto-ochen-bolno-zelenskiy-zapanikoval--iz-za-resheniya-ssha-1160278447.html

"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США

"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США - РИА Новости Крым, 16.10.2026

"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США

Замедление работы американской спутниковой системы связи Starlink является очень болезненным для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T20:29

2026-10-16T20:29

2026-10-16T20:29

владимир зеленский

новости сво

сша

в мире

украина

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/07/1159175988_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d389ae02daf1fb29bb334c94281ce5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Замедление работы американской спутниковой системы связи Starlink является очень болезненным для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.В пятницу Владимир Зеленский признал, что ВСУ используют сеть спутниковой связи Starlink для скоростных дронов-перехватчиков. В ночь на 14 октября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261016/zelenskiy-razrushil-ukrainu---tramp-1160244325.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости сво, сша, в мире, украина