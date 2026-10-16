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"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США
"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США - РИА Новости Крым, 16.10.2026
"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США
Замедление работы американской спутниковой системы связи Starlink является очень болезненным для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T20:29
2026-10-16T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Замедление работы американской спутниковой системы связи Starlink является очень болезненным для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.В пятницу Владимир Зеленский признал, что ВСУ используют сеть спутниковой связи Starlink для скоростных дронов-перехватчиков. В ночь на 14 октября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, новости сво, сша, в мире, украина
"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США

Зеленский назвал решение США замедлить Starlink очень болезненным для Украины

20:29 16.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Замедление работы американской спутниковой системы связи Starlink является очень болезненным для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

"Starlink не был отключен — его скорость снизили. Когда это произошло, мы не смогли перехватить определенное количество реактивных "Гераней" <…>. Это очень больно и печально", — приводит его высказывание РИА Новости.

В пятницу Владимир Зеленский признал, что ВСУ используют сеть спутниковой связи Starlink для скоростных дронов-перехватчиков.
В ночь на 14 октября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.
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