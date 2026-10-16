https://crimea.ria.ru/20261016/putinu-dolozhili-o-nastuplenii-vs-rossii-i-razgrome-bolshoy-gruppirovki-vsu---glavnoe-1160279090.html

Путину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное

Путину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Путину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное

В пятницу, 16 октября, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Верховный Главнокомандующий... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T20:50

2026-10-16T20:50

2026-10-16T20:50

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В пятницу, 16 октября, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Верховный Главнокомандующий провел совещание с командным составом и заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.О самом главном о ситуации в зоне СВО – в материле РИА Новости Крым.Об освобождении территорийПо словам Путина, с начала 2026 года российские военные освободили около 6,5 тысячи квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Герасимов отметил, что наступление российских войск идет по всей линии фронта, а темпы наступления возросли. Основные усилия Объединенной группировки российских войск сосредоточены на освобождении Донбасса.С начала сентября под контроль ВС РФ взято более 1,8 тысячи квадратных километров территории в зоне СВО и 92 населенных пункта. Российские войска вышли на окраины Краматорска, наступают в пригороде Славянска и в Николаевке, безостановочно ведут наступление на Сумы.Армия РФ находится в 5 километрах от города Запорожье. С начала сентября освобождено 10 населенных пунктов и более 180 квадратных километров территорий в восточной части Запорожской области.На курском направлении освобождены 14 населенных пунктов в Сумской области.С сентября под российский контроль перешло около 500 квадратных километров территории и 23 населенных пункта в ДНР. Освобождены город Доброполье и поселок Алексеево-Дружковка в ДНР. Путин назвал освобождение Доброполья важным событием в освобождении Донбасса. Это открывает российским войскам прямой выход к границам ДНР, отметил президент.О группировке "Север"Командующий группировкой войск "Север" Евгений Никифоров доложил Верховному Главнокомандующему об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области, где российские военные провели операцию "Медвежий угол". Россияне окружили и уничтожили противника в составе десяти батальонов.О зоне безопасностиПутин отметил, что после вторжения украинских боевиков в Курскую область перед армией России была поставлена задача не только выбить противника, но и создать зону безопасности на сопредельной территории.По его словам, на сегодня полоса безопасности в приграничных с Украиной районах значительно расширена. В частности, на совещании было заявлено, что в Харьковской области глубина полосы безопасности увеличена до 30 километров. В Харьковской и Сумской областях российские военные продолжают расширять зону безопасности.Об ответах на украинские ударыВооруженные силы России в сентябре сбили свыше 15 тысяч украинских воздушных целей. В ответ на удары ВСУ по российским предприятиям ВС РФ продолжает нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам инфраструктуры Украины, отметил Путин.По информации Герасимова, российские военные поразили 76 логистических центров на Украине и 93 судна. Поражены 9 предприятий украинской металлургии, на этих заводах производство остановлено. После российских атак существенно снижены возможности ВСУ в производстве крылатых ракет. Также наносятся удары по украинским мостам стратегического назначения.Президент, заслушав доклад, отметил эффективность российских атак.Он также поручил повысить эффективность защиты российских гражданских и военных объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России наступают: освобождены Варваровка и Николаевка Харьковской областиРоссийские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской областиАрмия России освободила два села в ДНР и Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы россии