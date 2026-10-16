https://crimea.ria.ru/20261016/defitsit-benzina-v-rossii-sostavlyaet-okolo-5--novak-1160280406.html

Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак

Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак

Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" на полях "Российской... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T23:14

2026-10-16T23:14

2026-10-16T23:14

александр новак

россия

топливо

бензин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" на полях "Российской энергетической недели".Он отметил, что дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5%.Ранее Новак заявлял, что ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские НПЗ остается достаточно напряженной. При этом он отметил, что ущерб от постоянных налетов украинских дронов на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, россия, топливо, бензин, новости