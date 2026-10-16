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Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак
Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак
Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" на полях "Российской... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T23:14
2026-10-16T23:14
александр новак
россия
топливо
бензин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" на полях "Российской энергетической недели".Он отметил, что дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5%.Ранее Новак заявлял, что ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские НПЗ остается достаточно напряженной. При этом он отметил, что ущерб от постоянных налетов украинских дронов на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
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александр новак, россия, топливо, бензин, новости
Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак

Дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5% - Новак

23:14 16.10.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" на полях "Российской энергетической недели".
"Что касается автомобильного бензина, пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, она улучшается в последние несколько недель", – сказал Новак.
Он отметил, что дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5%.
Ранее Новак заявлял, что ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские НПЗ остается достаточно напряженной. При этом он отметил, что ущерб от постоянных налетов украинских дронов на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты.
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Заголовок открываемого материала
00:01В субботу в Крыму прольются сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 17 октября
23:14Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак
22:56Доклад Путину о ходе СВО и признание Трампа о Крыме – главное за день
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