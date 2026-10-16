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Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском
Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском
Выпады президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского свидетельствуют, что значительная часть американских бизнес-кругов желает завершения... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T19:29
2026-10-16T19:29
мнения
дмитрий журавлев
политика
владимир зеленский
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дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Выпады президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского свидетельствуют, что значительная часть американских бизнес-кругов желает завершения украинского конфликта, поскольку несет из-за него значительные убытки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев."Дело не в Трампе. Он человек эмоциональный: сегодня поссорился, завтра помирится, потом опять поссорится. Мы уже это видели… Но война должна иметь результат. С точки зрения результата для многих стоит вопрос: а за что мы платили и продолжаем платить?" - сказал эксперт.По словам Журавлева, изначальная идея Запада была проста: руками Украины обрушить Россию, ограбить ее и за счет этих денег закрыть свои финансовые дыры.Как отметил аналитик, оружия для Киева Запад может произвести еще много, но экономические ресурсы уже на пределе."Уже дизель пришлось в России покупать. То есть, пределы возможностей американской экономики, которая действительно гигантская, уже рядом. А доводить ситуацию до предела Трампу не хочется", - пояснил он.По мнению Журавлева, в Европе общественное мнение также постепенно приходит к выводу, что поддержку Украины пора прекращать.Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о ЗеленскомЗеленскому пора уходить – Маск"Крыса, загнанная в угол, опасна": политолог о киевском режиме
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мнения, дмитрий журавлев, политика, владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша
Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском

Слова Трампа о Зеленском говорят о желании бизнес-кругов США завершить конфликт – эксперт

19:29 16.10.2026
 
© REUTERS Annabelle GordonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© REUTERS Annabelle Gordon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Выпады президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского свидетельствуют, что значительная часть американских бизнес-кругов желает завершения украинского конфликта, поскольку несет из-за него значительные убытки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.
"Дело не в Трампе. Он человек эмоциональный: сегодня поссорился, завтра помирится, потом опять поссорится. Мы уже это видели… Но война должна иметь результат. С точки зрения результата для многих стоит вопрос: а за что мы платили и продолжаем платить?" - сказал эксперт.
По словам Журавлева, изначальная идея Запада была проста: руками Украины обрушить Россию, ограбить ее и за счет этих денег закрыть свои финансовые дыры.
"Но Россия не падает, а дырки становятся все больше и больше. Для многих здравомыслящих американских бизнесменов встает вопрос: а не пора ли заканчивать? Трамп, как и (Илон) Маск просто ответил на этот вопрос: ребят, уже скоро закончим. Но как я понимаю, закончат ее не на тех условиях, на которых хочет господин Зеленский", – считает политолог.
Как отметил аналитик, оружия для Киева Запад может произвести еще много, но экономические ресурсы уже на пределе.
"Уже дизель пришлось в России покупать. То есть, пределы возможностей американской экономики, которая действительно гигантская, уже рядом. А доводить ситуацию до предела Трампу не хочется", - пояснил он.
По мнению Журавлева, в Европе общественное мнение также постепенно приходит к выводу, что поддержку Украины пора прекращать.
"Общественно мнение не созрело еще, но явно по соцопросам поддержка Зеленского в европейских странах падает. Это будет длиться какое-то время, но этот процесс уже необратим. Потому что люди задают простой вопрос: если для того, чтобы помогать Зеленскому, нужно платить больше налогов, то, может, обойдемся без Зеленского?", – добавил политолог.
Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.
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МненияДмитрий ЖуравлевПолитикаВладимир ЗеленскийУкраинаДональд ТрампСША
 
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