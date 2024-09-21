https://crimea.ria.ru/20240921/v-sevastopole-v-subbotu-proydet-festival-art-osen-v-khersonese-1140464661.html
В Севастополе в субботу пройдет фестиваль "Арт-осень в Херсонесе"
В Севастополе в субботу пройдет фестиваль "Арт-осень в Херсонесе" - РИА Новости Крым, 21.09.2024
В Севастополе в субботу пройдет фестиваль "Арт-осень в Херсонесе"
На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" пройдет фестиваль с выставками, мастер-классами художников и музыкальной программой "Арт-осень в... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T07:41
2024-09-21T07:41
2024-09-21T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" пройдет фестиваль с выставками, мастер-классами художников и музыкальной программой "Арт-осень в Херсонесе". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Отмечается, что церемония пройдет при участии специального гостя ‒ члена Союза художников России, председателя Творческого союза художников Севастополя Сергея Берлова.Также в полдень здесь откроется стендовая выставка картин, которая познакомит гостей с памятниками древнего города, и стартуют творческие мастер-классы, которые проведут педагоги Севастопольской детской школы искусств и мастера местной школы творчества для взрослых."Мастер-классы в субботу бесплатные", – уточнили РИА Новости Крым организаторы.Кроме того, с 12-45 до 14-00 в Византийском дворике музея-заповедника будет звучать музыка."Гости услышат популярные и авторские мелодии в исполнении севастопольского музыканта Максима Перова. Он трубач, пианист, композитор, мультиинструменталист", – уточнили в пресс-службе музея.В программе под названием "Любимые Мелодии" прозвучит авторская и современная музыка, а также песни из давно полюбившихся многим известных кинофильмов. А еще пройдет викторина, победители которой получат памятные призы.Ранее в Феодосии прошел республиканский фестиваль искусств "Встречи в Зурбагане" и фестиваль виноделов на Южном берегу Крыма. А в октябре в Судаке во второй раз состоится Зеленый фестиваль.Читайте также на РИА Новости Крым:Клава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программа
https://crimea.ria.ru/20240920/osen-v-krymu-kakoy-otdykh-predlagayut-na-poluostrove-1140462138.html
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севастополь, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", культура, крым, отдых, отдых в крыму, новости крыма
В Севастополе в субботу пройдет фестиваль "Арт-осень в Херсонесе"
На территории Херсонеса пройдет фестиваль с выставками и мастер-классами художников
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" пройдет фестиваль с выставками, мастер-классами художников и музыкальной программой "Арт-осень в Херсонесе". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"21 сентября в 12-00 состоится торжественное открытие традиционного художественного фестиваля "Арт-осень в Херсонесе". Мероприятие пройдет в Византийском дворике музея-заповедника", – сообщили в музее.
Отмечается, что церемония пройдет при участии специального гостя ‒ члена Союза художников России, председателя Творческого союза художников Севастополя Сергея Берлова.
Также в полдень здесь откроется стендовая выставка картин, которая познакомит гостей с памятниками древнего города, и стартуют творческие мастер-классы, которые проведут педагоги Севастопольской детской школы искусств и мастера местной школы творчества для взрослых.
"Мастер-классы в субботу бесплатные", – уточнили РИА Новости Крым организаторы.
Кроме того, с 12-45 до 14-00 в Византийском дворике музея-заповедника будет звучать музыка.
"Гости услышат популярные и авторские мелодии в исполнении севастопольского музыканта Максима Перова. Он трубач, пианист, композитор, мультиинструменталист", – уточнили в пресс-службе музея.
В программе под названием "Любимые Мелодии" прозвучит авторская и современная музыка, а также песни из давно полюбившихся многим известных кинофильмов. А еще пройдет викторина, победители которой получат памятные призы.
Ранее в Феодосии прошел республиканский фестиваль искусств "Встречи в Зурбагане"
и фестиваль виноделов
на Южном берегу Крыма. А в октябре в Судаке во второй раз состоится Зеленый фестиваль.
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