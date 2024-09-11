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В Симферополе без света остались более 30 улиц

В Симферополе без света остались более 30 улиц - РИА Новости Крым, 11.09.2024

В Симферополе без света остались более 30 улиц

Часть Симферополя в среду до вечера осталась без света в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T10:08

2024-09-11T10:08

2024-09-11T10:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Часть Симферополя в среду до вечера осталась без света в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Электроснабжение будет отсутствовать на 30 улицах до пяти часов вечера. В частности, света не будет по адресам: ул. Суходольная, 25; ул. Автомобилистов, 2, 3, микрорайон Каменка, 30, 31, 32, 33, ул. Луговая, 16-140, 55-199, ул. Хачатряна, 2-58, 1-45, ул. Дальняя, 2-24, 1-7, ул. Овощная, 2-10, 1-25, ул. Тепличная, 2-6, 10-12, 3-11, ул. Косухина, 4, 16, 1-39, ул. Северского, 2-14, 1-23, ул. Ерошенко, 1-11, ул. Косухина/ул. Аланская, 15/3, ул. Селиванова, 2-40, 1-21, ул. Давыдова, 1, 8, 10, ул. Войтенко, 2-10, 1-11, ул. Стаценко, 2-6, 1-7 ул. Заклюки, 2-8, 1-9, ул. Мамакъ, 2-26, 11, ул. Луцкого, 2-12, 1-11, ул. Федоренко, 2-12, 1-5, ул. Ухтомского, 38-70, 31-35, ул. Ж. Дерюгиной, 18, 22, 11, 13Б, 15, 17, 19, 21, 31, ул. Бородина, 18, 18А, ул. Автомобилистов, ул. Балаклавская, 3-9, ул. Крымских Партизан, 6-16А, 30-32, 3А, 23, ул. Поповкина, 28-32, ул. Севастопольская, 72/4; Объездная трасса – "Строгановка", Кубанская, 32.Кроме того, отключения в указанное время коснется жителей переулков Проводников, 2-16, 1-19, Ухтомского, 33-35, Гранитный, 26; Чукурча, 6, 5, Чукурча, 2-24, 1-11, Софиевский, 2-16, 1-23 и Тынч, 2-16.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют объекты энергетикиЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

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