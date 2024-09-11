https://crimea.ria.ru/20240911/dron-vsu-atakoval-gruzovik-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-mirnyy-zhitel-1140280128.html

Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мирный житель

Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мирный житель

Житель села Байцуры в Белгородской области ранен при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T15:55

2024-09-11T15:55

2024-09-11T15:55

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Житель села Байцуры в Белгородской области ранен при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу, уточнил губернатор.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - ГладковРанены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли ШебекиноВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области