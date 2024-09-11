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Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мирный житель
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мирный житель
Житель села Байцуры в Белгородской области ранен при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T15:55
2024-09-11T15:55
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Житель села Байцуры в Белгородской области ранен при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу, уточнил губернатор.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - ГладковРанены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли ШебекиноВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мирный житель

Мирный житель ранен в Белгородской области при атаке украинского беспилотника

15:55 11.09.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Житель села Байцуры в Белгородской области ранен при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В районе села Байцуры Борисовского района грузовой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу, уточнил губернатор.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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