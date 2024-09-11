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Более сотни улиц в Феодосии на четыре дня останутся без газа - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Более сотни улиц в Феодосии на четыре дня останутся без газа
Более сотни улиц в Феодосии на четыре дня останутся без газа - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Более сотни улиц в Феодосии на четыре дня останутся без газа
Газоснабжение части абонентов в Феодосии будет остановлено на четыре дня из-за строительно-монтажных работ на газопроводе среднего давления. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T09:11
2024-09-11T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Газоснабжение части абонентов в Феодосии будет остановлено на четыре дня из-за строительно-монтажных работ на газопроводе среднего давления. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По его данным подачу газоснабжения остановят 16 сентября с 8 часов. Без газа останутся абоненты по улицам Гарнаева, Крымская, Одесская, Первушина, Свиридовых, Степаняна,Тамбовская, Седова,Чкалова,Черноморская набережная, Симферопольское шоссе, 2, 4, 6, 8, 10, 24 а-е, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, бульвар Старшинова, Белогорская, Степная, Коктебельская, Старокрымская, Сурожская, Керченское шоссе, 20 и 22, Головина, Калинина, Комиссарова, Вересаева, Маяковского, Федько, Шаумяна, Народная, Суворовская, Севастопольская, Фестивальная, Боевая, Революционная, Русская, Анюнаса (частный сектор), Волынкина, 2-я Полевая, Дорожная, Еременко, Луговая, Баранова, Гольцмановская, Московская, К.Цеткин, Профсоюзная, 3-го Кавалерийского корпуса, Мокроуса, Обуховой, Семашко, Барановская, Хасановская, Клементьевская, Клубная, Луначарского, Строительная, Чернышевского, Энгельса, Насыпная, 3-го Интернационала, Железнодорожная, Генерала Горбачева, Д. Ульянова, Листовничей, Геологическая, Автобусная, Речная, Сельская, Целинная, Партизанки Прокопенко, Пушкина, К. Маркса, 30-й Стрелковой дивизии, Зерновская, Шевченко, Колхозная, микрорайон Северный.Также газа не будет в переулках Индустриальный, Одесский, Полтавский, Тамбовский, Консервный, Танкистов, Калинина, Колхозный, Красный, Крестьянский, Шаумяна, Воинский, Луговой, Школьный, Боенский, Дачный, Свердлова, Славянский, Мопровский, Зерновской, Клубный, Шевченко, Строительный, Интернациональный, 2-й и 3-й Заводской, Геологический, Сельский, 2-й Сельский, 1-9, а проездах Профсоюзный, 1-й Боенский, Московский, Ново-Московский, 2-й Дорожный, Степной, 1-4."Возобновление подачи газа с подключением потребителей будет выполняться постепенно с 8 часов 17 сентября до 19 часов 20 сентября"Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахВ России растут объемы добычи газа – Путин
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4.7
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Более сотни улиц в Феодосии на четыре дня останутся без газа

Часть Феодосии на четыре дня останется без газа - мэрия

09:11 11.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения
Запуск газоснабжения - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Газоснабжение части абонентов в Феодосии будет остановлено на четыре дня из-за строительно-монтажных работ на газопроводе среднего давления. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
По его данным подачу газоснабжения остановят 16 сентября с 8 часов. Без газа останутся абоненты по улицам Гарнаева, Крымская, Одесская, Первушина, Свиридовых, Степаняна,Тамбовская, Седова,Чкалова,Черноморская набережная, Симферопольское шоссе, 2, 4, 6, 8, 10, 24 а-е, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, бульвар Старшинова, Белогорская, Степная, Коктебельская, Старокрымская, Сурожская, Керченское шоссе, 20 и 22, Головина, Калинина, Комиссарова, Вересаева, Маяковского, Федько, Шаумяна, Народная, Суворовская, Севастопольская, Фестивальная, Боевая, Революционная, Русская, Анюнаса (частный сектор), Волынкина, 2-я Полевая, Дорожная, Еременко, Луговая, Баранова, Гольцмановская, Московская, К.Цеткин, Профсоюзная, 3-го Кавалерийского корпуса, Мокроуса, Обуховой, Семашко, Барановская, Хасановская, Клементьевская, Клубная, Луначарского, Строительная, Чернышевского, Энгельса, Насыпная, 3-го Интернационала, Железнодорожная, Генерала Горбачева, Д. Ульянова, Листовничей, Геологическая, Автобусная, Речная, Сельская, Целинная, Партизанки Прокопенко, Пушкина, К. Маркса, 30-й Стрелковой дивизии, Зерновская, Шевченко, Колхозная, микрорайон Северный.
Также газа не будет в переулках Индустриальный, Одесский, Полтавский, Тамбовский, Консервный, Танкистов, Калинина, Колхозный, Красный, Крестьянский, Шаумяна, Воинский, Луговой, Школьный, Боенский, Дачный, Свердлова, Славянский, Мопровский, Зерновской, Клубный, Шевченко, Строительный, Интернациональный, 2-й и 3-й Заводской, Геологический, Сельский, 2-й Сельский, 1-9, а проездах Профсоюзный, 1-й Боенский, Московский, Ново-Московский, 2-й Дорожный, Степной, 1-4.
"Возобновление подачи газа с подключением потребителей будет выполняться постепенно с 8 часов 17 сентября до 19 часов 20 сентября"
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