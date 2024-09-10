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Удары ВСУ по Москве имеют психологическое значение – эксперт

Удары ВСУ по Москве имеют психологическое значение – эксперт - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Удары ВСУ по Москве имеют психологическое значение – эксперт

Крым, как и весь юг, по-прежнему является приоритетным направлением для Киева, однако московское направление имеет сегодня большее психологическое и... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T19:13

2024-09-10T19:13

2024-09-10T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крым, как и весь юг, по-прежнему является приоритетным направлением для Киева, однако московское направление имеет сегодня большее психологическое и политическое значение и было выбрано не случайно, а с целью посеять панику и попытаться спровоцировать "народного бунт" в столице. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук Александр Ирхин, комментируя массированную атаку беспилотников ВСУ минувшей ночью.Направление сегодняшнего ночного удара – восточное и северо-восточное направление, и оно "нетрадиционное для Киева", отмечает Ирхин. Однако московское направление сегодня имеет большое значение иного порядка – психологическое и политическое, добавил он.В этом смысле целью ночной атаки украинских беспилотников, помимо прощупывания систем ПВО и нанесения материального ущерба, являлся ущерб психологический – поближе к столице, считает он. То есть такой, который может иметь "далеко идущие политические последствия", подчеркнул эксперт.Ночью 10 сентября ВСУ предприняли массированный налет беспилотниками на несколько регионов России. Всего, по данным Минобороны РФ, в течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ. Атакам подверглись Московской область, а также Липецкая, Курская, Брянская, Воронежская, Калужская и Тульская. Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружием

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, александр ирхин, мнения, политика, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), москва, подмосковье