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Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова
Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова. Информация об этом размещена на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T12:49
2024-09-09T12:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова. Информация об этом размещена на сайте Кремля.Владимир Путин отметил, что имя Александра Маслякова неразрывно связано с Клубом Веселых и Находчивых. Во многом благодаря ему КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь и заслужил всенародную популярность.Александр Масляков скончался накануне на 83-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал КВН.
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новости, владимир путин (политик), кремль, память
Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова

12:49 09.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Масляков
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

"Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков – человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик", – сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что имя Александра Маслякова неразрывно связано с Клубом Веселых и Находчивых. Во многом благодаря ему КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь и заслужил всенародную популярность.

"Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества. Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжелый час", – сказал президент РФ.

Александр Масляков скончался накануне на 83-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал КВН.
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