https://crimea.ria.ru/20240909/putin-vyrazil-soboleznovaniya-seme-aleksandra-maslyakova-1140225075.html

Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова

Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова. Информация об этом размещена на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T12:49

2024-09-09T12:49

2024-09-09T12:49

новости

владимир путин (политик)

кремль

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова. Информация об этом размещена на сайте Кремля.Владимир Путин отметил, что имя Александра Маслякова неразрывно связано с Клубом Веселых и Находчивых. Во многом благодаря ему КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь и заслужил всенародную популярность.Александр Масляков скончался накануне на 83-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал КВН.

https://crimea.ria.ru/20240908/aleksandr-maslyakov-biografiya-1140216646.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), кремль, память