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На Украине мужчина бросил гранату в людей у входа в магазин - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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На Украине мужчина бросил гранату в людей у входа в магазин
На Украине мужчина бросил гранату в людей у входа в магазин - РИА Новости Крым, 09.09.2024
На Украине мужчина бросил гранату в людей у входа в магазин
Один человек погиб и еще трое ранены в результате взрыва гранаты, которую неизвестный мужчина бросил в людей рядом с магазином в Полтавской области Украины. Об... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T12:21
2024-09-09T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще трое ранены в результате взрыва гранаты, которую неизвестный мужчина бросил в людей рядом с магазином в Полтавской области Украины. Об инциденте сообщает региональное управление полиции.По информации силовиков, ЧП произошло накануне около 23:00 на улице Монастырской в городе Лубны рядом с супермаркетом.Позже было установлено, что к преступлению причастен 53-летний местный житель, который погиб от ранений."Его тело с многочисленными ранениями (вероятно от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили неподалеку от места происшествия. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу" - уточняют в правоохранительных органах.По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. По факту смерти фигуранта расследуется уголовное дело по статье "умышленное убийство". Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Брянской области готовила теракт в КрымуСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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украина, полтавская область, происшествия, в мире, новости, оружие
На Украине мужчина бросил гранату в людей у входа в магазин

В Полтавской области мужчина бросил гранату в толпу людей у входа в магазин

12:21 09.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников украинской полиции
Автомобиль сотрудников украинской полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще трое ранены в результате взрыва гранаты, которую неизвестный мужчина бросил в людей рядом с магазином в Полтавской области Украины. Об инциденте сообщает региональное управление полиции.
По информации силовиков, ЧП произошло накануне около 23:00 на улице Монастырской в городе Лубны рядом с супермаркетом.

"Один человек погиб и трое местных жителей получили телесные повреждения в результате взрыва гранаты. Неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей", - говорится на сайте полиции.

Позже было установлено, что к преступлению причастен 53-летний местный житель, который погиб от ранений.
"Его тело с многочисленными ранениями (вероятно от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили неподалеку от места происшествия. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу" - уточняют в правоохранительных органах.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. По факту смерти фигуранта расследуется уголовное дело по статье "умышленное убийство". Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.
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