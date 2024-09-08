https://crimea.ria.ru/20240908/v-ocheredi-na-krymskom-mostu-poltysyachi-avtomobiley--obnovlennye-dannye-1140213035.html

В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные

В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные - РИА Новости Крым, 08.09.2024

В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные

Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани у досмотровых пунктов проезда ждут 480 автомобиле, а со стороны Керчи – 40. Такие цифры приводит Telegram-канал РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T13:32

2024-09-08T13:32

2024-09-08T13:50

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

новости

керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани у досмотровых пунктов проезда ждут 480 автомобиле, а со стороны Керчи – 40. Такие цифры приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани досмотровых пунктов проезда ожидали 300 автомобилей.Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Что улучшит работу такси в КрымуВ Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участкеПутин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР

керчь

керченский пролив

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, транспорт, новости, керчь, керченский пролив, тамань