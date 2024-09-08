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В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные
В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные - РИА Новости Крым, 08.09.2024
В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные
Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани у досмотровых пунктов проезда ждут 480 автомобиле, а со стороны Керчи – 40. Такие цифры приводит Telegram-канал РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T13:32
2024-09-08T13:32
2024-09-08T13:50
ситуация на дорогах крыма
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новости
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани у досмотровых пунктов проезда ждут 480 автомобиле, а со стороны Керчи – 40. Такие цифры приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани досмотровых пунктов проезда ожидали 300 автомобилей.Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Что улучшит работу такси в КрымуВ Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участкеПутин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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логистика, транспорт, новости, керчь, керченский пролив, тамань
В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные
На Крымском мосту в очереди с обеих сторон проезда ждут 520 автомобилей
13:32 08.09.2024 (обновлено: 13:50 08.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани у досмотровых пунктов проезда ждут 480 автомобиле, а со стороны Керчи – 40. Такие цифры приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 40 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Часом ранее перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани досмотровых пунктов проезда ожидали
300 автомобилей.
Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.
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