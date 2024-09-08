https://crimea.ria.ru/20240908/situatsiya-na-krymskom-mostu-seychas-ochered-snova-rastet-1140211628.html

Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет

Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет

Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани досмотровых пунктов проезда ждут 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T12:01

2024-09-08T12:01

2024-09-08T12:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани досмотровых пунктов проезда ждут 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра к этому моменту отсутствует.Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Что улучшит работу такси в КрымуВ Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участкеПутин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР

крымский мост

керчь

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тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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