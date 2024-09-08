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Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет
Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани досмотровых пунктов проезда ждут 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T12:01
2024-09-08T12:01
2024-09-08T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани досмотровых пунктов проезда ждут 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра к этому моменту отсутствует.Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Что улучшит работу такси в КрымуВ Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участкеПутин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, новости, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма, крым
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет
На Крымском мосту в очереди со стороны Тамани проезда ждут 300 автомобилей
12:01 08.09.2024 (обновлено: 12:02 08.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани досмотровых пунктов проезда ждут 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра к этому моменту отсутствует.
Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.
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