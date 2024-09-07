https://crimea.ria.ru/20240907/na-chto-zhaluyutsya-krymchane-v-roszdravnadzor--v-organizatsii-dali-statistiku-1140190497.html

На что жалуются крымчане в Росздравнадзор – в организации дали статистику

На что жалуются крымчане в Росздравнадзор – в организации дали статистику - РИА Новости Крым, 07.09.2024

На что жалуются крымчане в Росздравнадзор – в организации дали статистику

Крымчане чаще всего обращаются в Росздравнадзор по вопросам лекарственного обеспечения. С января по начало сентября 2024 года таких обращений было 369. Такую... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T07:43

2024-09-07T07:43

2024-09-07T07:43

крым

василий климов

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крымчане чаще всего обращаются в Росздравнадзор по вопросам лекарственного обеспечения. С января по начало сентября 2024 года таких обращений было 369. Такую цифру в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым назвал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.Всего за те же сроки из четырех регионов, находящихся в ведении ведомства, поступило 1095 обращений граждан.При этом, заметил Климов, согласно постановлению правительства РФ №336, проведения проверки по жалобам проводятся только в случаях причинения существенного вреда жизни и здоровью и по жалобам на угрозу смерти или смерть, связанные с причинением вреда жизни и здоровью."Бывают такие нарушения. Тогда, конечно же, мы направляем обращение в прокуратуру для согласования и проведения проверки в данной ситуации. Там, где оснований для проведения проверки нет, мы стараемся такие жалобы, что называется, профилактировать и отправлять меры предостережения либо в орган исполнительной власти, либо в фонд ОМС, который тоже в этом вопросе участвует и активно защищает права граждан", – резюмировал глава тероргана Росздравнадзора.Он призвал граждан при необходимости отправления обращений активно пользоваться соцсетями ведомства, обращениями на официальном сайте, телефонными звонками, письменными обращениями и специальной формой через портал Госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовИзуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметологаМедицина на равных: какие вопросы сообща могут решать пациент и врач?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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