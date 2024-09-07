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На что жалуются крымчане в Росздравнадзор – в организации дали статистику - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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На что жалуются крымчане в Росздравнадзор – в организации дали статистику
На что жалуются крымчане в Росздравнадзор – в организации дали статистику - РИА Новости Крым, 07.09.2024
На что жалуются крымчане в Росздравнадзор – в организации дали статистику
Крымчане чаще всего обращаются в Росздравнадзор по вопросам лекарственного обеспечения. С января по начало сентября 2024 года таких обращений было 369. Такую... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T07:43
2024-09-07T07:43
крым
василий климов
росздравнадзор
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
лекарства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крымчане чаще всего обращаются в Росздравнадзор по вопросам лекарственного обеспечения. С января по начало сентября 2024 года таких обращений было 369. Такую цифру в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым назвал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.Всего за те же сроки из четырех регионов, находящихся в ведении ведомства, поступило 1095 обращений граждан.При этом, заметил Климов, согласно постановлению правительства РФ №336, проведения проверки по жалобам проводятся только в случаях причинения существенного вреда жизни и здоровью и по жалобам на угрозу смерти или смерть, связанные с причинением вреда жизни и здоровью."Бывают такие нарушения. Тогда, конечно же, мы направляем обращение в прокуратуру для согласования и проведения проверки в данной ситуации. Там, где оснований для проведения проверки нет, мы стараемся такие жалобы, что называется, профилактировать и отправлять меры предостережения либо в орган исполнительной власти, либо в фонд ОМС, который тоже в этом вопросе участвует и активно защищает права граждан", – резюмировал глава тероргана Росздравнадзора.Он призвал граждан при необходимости отправления обращений активно пользоваться соцсетями ведомства, обращениями на официальном сайте, телефонными звонками, письменными обращениями и специальной формой через портал Госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовИзуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметологаМедицина на равных: какие вопросы сообща могут решать пациент и врач?
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крым, василий климов, росздравнадзор , новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, лекарства
На что жалуются крымчане в Росздравнадзор – в организации дали статистику

Крымчане больше всего жалуются в Росздравнадзор на обеспечение лекарствами

07:43 07.09.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крымчане чаще всего обращаются в Росздравнадзор по вопросам лекарственного обеспечения. С января по начало сентября 2024 года таких обращений было 369. Такую цифру в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым назвал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.
Всего за те же сроки из четырех регионов, находящихся в ведении ведомства, поступило 1095 обращений граждан.

"По поводу качества и безопасности медицинской деятельности поступило 345 обращений. Жалуются также на несоблюдение прав, на качество лечения и на работу медучреждений и медицинских работников. Больше 186 обращений – на отношение к пациентам", – уточнил он статистические данные.

При этом, заметил Климов, согласно постановлению правительства РФ №336, проведения проверки по жалобам проводятся только в случаях причинения существенного вреда жизни и здоровью и по жалобам на угрозу смерти или смерть, связанные с причинением вреда жизни и здоровью.
"Бывают такие нарушения. Тогда, конечно же, мы направляем обращение в прокуратуру для согласования и проведения проверки в данной ситуации. Там, где оснований для проведения проверки нет, мы стараемся такие жалобы, что называется, профилактировать и отправлять меры предостережения либо в орган исполнительной власти, либо в фонд ОМС, который тоже в этом вопросе участвует и активно защищает права граждан", – резюмировал глава тероргана Росздравнадзора.
Он призвал граждан при необходимости отправления обращений активно пользоваться соцсетями ведомства, обращениями на официальном сайте, телефонными звонками, письменными обращениями и специальной формой через портал Госуслуг.
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