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Изуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметолога
Изуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметолога - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Изуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметолога
В Крыму перед судом предстанет частный самозанятый косметолог из Черноморского района, которая занималась незаконной профессиональной деятельностью и... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T09:30
2023-12-22T09:30
2023-12-22T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет частный самозанятый косметолог из Черноморского района, которая занималась незаконной профессиональной деятельностью и изуродовала двух клиенток. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, женщина, не имея специального образования, соответствующей лицензии, сертификатов и стажа работы, оказывала услуги в области пластической хирургии.Медицинская экспертиза подтвердила, что своими действиями косметолог причинила женщинам тяжкий вред здоровью, обезобразив лица клиенток.Как сообщили в прокуратуре республики, обвинительное заключение по делу утверждено надзорным ведомством. Дело направили в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.В декабре СК возбудил дело по факту получения травм жительницей Москвы после неудачных пластических операций, которые она сделала в одной из частных клиник Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациенткуОпасная красота: к каким последствиям может привести укол ботоксаКрасота без жертв: как выбрать клинику пластической хирургии – эксперт
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский следком, новости, красота и здоровье, происшествия, черноморский район, штрафы, суд
Изуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметолога
В Крыму частный косметолог пошла под суд из-за изуродованных лиц двух клиенток
09:30 22.12.2023 (обновлено: 09:33 22.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет частный самозанятый косметолог из Черноморского района, которая занималась незаконной профессиональной деятельностью и изуродовала двух клиенток. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, женщина, не имея специального образования, соответствующей лицензии, сертификатов и стажа работы, оказывала услуги в области пластической хирургии.
"Частный косметолог за плату в размере 6 и 7 тысяч рублей на дому при помощи аппарата плазменного тока, не имеющего регистрационного удостоверения Росздравнадзора, провела подтяжку лица двум жительницам Черноморского района", – говорится в сообщении.
Медицинская экспертиза подтвердила, что своими действиями косметолог причинила женщинам тяжкий вред здоровью, обезобразив лица клиенток.
Как сообщили в прокуратуре республики, обвинительное заключение по делу утверждено надзорным ведомством. Дело направили в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.
В декабре СК возбудил дело
по факту получения травм жительницей Москвы после неудачных пластических операций, которые она сделала в одной из частных клиник Севастополя.
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