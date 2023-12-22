https://crimea.ria.ru/20231222/izurodovala-dvukh-klientok-v-krymu-budut-sudit-chastnogo-kosmetologa-1133723396.html

Изуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметолога

Изуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметолога - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Изуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметолога

В Крыму перед судом предстанет частный самозанятый косметолог из Черноморского района, которая занималась незаконной профессиональной деятельностью и... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T09:30

2023-12-22T09:30

2023-12-22T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет частный самозанятый косметолог из Черноморского района, которая занималась незаконной профессиональной деятельностью и изуродовала двух клиенток. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, женщина, не имея специального образования, соответствующей лицензии, сертификатов и стажа работы, оказывала услуги в области пластической хирургии.Медицинская экспертиза подтвердила, что своими действиями косметолог причинила женщинам тяжкий вред здоровью, обезобразив лица клиенток.Как сообщили в прокуратуре республики, обвинительное заключение по делу утверждено надзорным ведомством. Дело направили в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.В декабре СК возбудил дело по факту получения травм жительницей Москвы после неудачных пластических операций, которые она сделала в одной из частных клиник Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациенткуОпасная красота: к каким последствиям может привести укол ботоксаКрасота без жертв: как выбрать клинику пластической хирургии – эксперт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, новости, красота и здоровье, происшествия, черноморский район, штрафы, суд