https://crimea.ria.ru/20231212/v-sevastopole-kosmetolog-izurodoval-patsientku---vozbuzhdeno-delo-1133488044.html

В Севастополе косметолог изуродовал пациентку - возбуждено дело

В Севастополе косметолог изуродовал пациентку - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 12.12.2023

В Севастополе косметолог изуродовал пациентку - возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту получения травм жительницей Москвы после неудачных пластических операций, которые она сделала в одной из частных клиник... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T15:33

2023-12-12T15:33

2023-12-12T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту получения травм жительницей Москвы после неудачных пластических операций, которые она сделала в одной из частных клиник Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.Отмечается, что пациентка из столицы обратилась за услугами пластической хирургии в частную медицинскую клинику Севастополя, но после проведенных вмешательств ее состояние здоровья значительно ухудшилось. Информацию следователи выявили в начале декабря ходе мониторинга Telegram-каналов.Следователи изучают обстоятельства и качество проведения операций, наличие разрешительных документов на этот вид деятельности у клиники, после чего будет дана оценка действиям медперсонала и назначены соответствующие экспертизы.Ранее в Крыму частный косметолог без лицензии и специального образования получила уголовное дело за неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо основное заблуждение об услугах косметологовВ Крыму есть все условия, чтобы делать пластические операции по ОМС - экспертКрасота без жертв: как выбрать клинику пластической хирургии – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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