В Севастополе косметолог изуродовал пациентку - возбуждено дело
СК возбудил уголовное дело после неудачных пластических операций в Севастополе
15:33 12.12.2023 (обновлено: 15:38 12.12.2023)
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту получения травм жительницей Москвы после неудачных пластических операций, которые она сделала в одной из частных клиник Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.
Отмечается, что пациентка из столицы обратилась за услугами пластической хирургии в частную медицинскую клинику Севастополя, но после проведенных вмешательств ее состояние здоровья значительно ухудшилось. Информацию следователи выявили в начале декабря ходе мониторинга Telegram-каналов.
"По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг жительнице Москвы, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.1. ст. 238 УК РФ)", - сказано в сообщении Крымского СК.
Следователи изучают обстоятельства и качество проведения операций, наличие разрешительных документов на этот вид деятельности у клиники, после чего будет дана оценка действиям медперсонала и назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в Крыму частный косметолог без лицензии и специального образования получила уголовное дело за неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны.
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