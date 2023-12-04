https://crimea.ria.ru/20231204/moskvichka-stala-zhertvoy-plasticheskogo-khirurga-v-sevastopole-1133306067.html

Москвичка стала жертвой пластического хирурга в Севастополе

Москвичка стала жертвой пластического хирурга в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Москвичка стала жертвой пластического хирурга в Севастополе

Жительница Москвы получила травму в результате неудачной пластической операции, которую проводили в одной из частных клиник Севастополя, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T20:54

2023-12-04T20:54

2023-12-04T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Жительница Москвы получила травму в результате неудачной пластической операции, которую проводили в одной из частных клиник Севастополя, сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.Теперь устанавливаются обстоятельства проведения пластических операций в клинике, будет дана оценка действиям медперсонала. Также будет проверено наличие разрешительных документов на такой вид деятельности у клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее в Крыму частный косметолог без лицензии и специального образования получила уголовное дело за неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны. Читайте также на РИА Новости Крым:Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедурыНазвано основное заблуждение об услугах косметологовВ Крыму есть все условия, чтобы делать пластические операции по ОМС - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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