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Москвичка стала жертвой пластического хирурга в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Москвичка стала жертвой пластического хирурга в Севастополе
Москвичка стала жертвой пластического хирурга в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Москвичка стала жертвой пластического хирурга в Севастополе
Жительница Москвы получила травму в результате неудачной пластической операции, которую проводили в одной из частных клиник Севастополя, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Жительница Москвы получила травму в результате неудачной пластической операции, которую проводили в одной из частных клиник Севастополя, сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.Теперь устанавливаются обстоятельства проведения пластических операций в клинике, будет дана оценка действиям медперсонала. Также будет проверено наличие разрешительных документов на такой вид деятельности у клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее в Крыму частный косметолог без лицензии и специального образования получила уголовное дело за неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны. Читайте также на РИА Новости Крым:Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедурыНазвано основное заблуждение об услугах косметологовВ Крыму есть все условия, чтобы делать пластические операции по ОМС - эксперт
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Москвичка стала жертвой пластического хирурга в Севастополе

Травму во время пластической операции в Севастополе получила жительница Москвы

20:54 04.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКлиника пластической хирургии и косметологии. Архивное фото
Клиника пластической хирургии и косметологии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Жительница Москвы получила травму в результате неудачной пластической операции, которую проводили в одной из частных клиник Севастополя, сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.

"В ходе мониторинга телеграмм-каналов были выявлены сведения об оказании некачественных услуг пластическим хирургом пациентке из столицы, в результате чего ей был причинен физический и моральный вред", – сказано в сообщении ведомства.

Теперь устанавливаются обстоятельства проведения пластических операций в клинике, будет дана оценка действиям медперсонала. Также будет проверено наличие разрешительных документов на такой вид деятельности у клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Крыму частный косметолог без лицензии и специального образования получила уголовное дело за неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны.
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