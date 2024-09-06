https://crimea.ria.ru/20240906/v-simferopole-na-sutki-otklyuchat-vodu--data-i-spisok-adresov-1140143110.html

В Симферополе на сутки отключат воду: дата и список адресов

В Симферополе на сутки отключат воду: дата и список адресов - РИА Новости Крым, 06.09.2024

В Симферополе на сутки отключат воду: дата и список адресов

Из-за ремонта на водоводе по ряду адресов в Симферополе 12 сентября не будет воды. Об этом предупреждает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T07:36

2024-09-06T07:36

2024-09-06T07:36

вода в крыму

водоснабжение

водопровод

симферополь

вода крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/22/1113962253_0:506:1427:1309_1920x0_80_0_0_72cbbadc688beefcf39e4ec247aa7ba6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Из-за ремонта на водоводе по ряду адресов в Симферополе 12 сентября не будет воды. Об этом предупреждает "Вода Крыма".Без водоснабжения останутся районы Марьино, Старый город, Петровская Балка, СНТ "Горный сокол", районы улиц Куйбышева, Лермонтова, Луговая, Кечкеметская, Мате Залки, 51 Армии, Суходольная, "Битак", а также у абонентов по проспекту Победы.Также временно не будет воды в центре города у абонентов по улицам Киевская (от гостиницы "Москва" до площади Куйбышева), Воровского (частично).Ограничение подачи воды коснется Новосергеевки, Сергеевки, микрорайонов Айкаван, Ана-Юрт, Белое 1-5, Каменка, Хошкельды, СТ "Горки", СТ "Строитель", "Акрополис".В течение дня силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно. При этом предприятие рекомендует сделать запас воды на время проведения работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки уменьшились: сколько воды накопил КрымВ Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь селАксенов оценил водные запасы Крыма

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, водоснабжение, водопровод, симферополь, вода крыма