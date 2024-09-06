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В Симферополе на сутки отключат воду: дата и список адресов
В Симферополе на сутки отключат воду: дата и список адресов - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В Симферополе на сутки отключат воду: дата и список адресов
Из-за ремонта на водоводе по ряду адресов в Симферополе 12 сентября не будет воды. Об этом предупреждает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T07:36
2024-09-06T07:36
2024-09-06T07:36
вода в крыму
водоснабжение
водопровод
симферополь
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Из-за ремонта на водоводе по ряду адресов в Симферополе 12 сентября не будет воды. Об этом предупреждает "Вода Крыма".Без водоснабжения останутся районы Марьино, Старый город, Петровская Балка, СНТ "Горный сокол", районы улиц Куйбышева, Лермонтова, Луговая, Кечкеметская, Мате Залки, 51 Армии, Суходольная, "Битак", а также у абонентов по проспекту Победы.Также временно не будет воды в центре города у абонентов по улицам Киевская (от гостиницы "Москва" до площади Куйбышева), Воровского (частично).Ограничение подачи воды коснется Новосергеевки, Сергеевки, микрорайонов Айкаван, Ана-Юрт, Белое 1-5, Каменка, Хошкельды, СТ "Горки", СТ "Строитель", "Акрополис".В течение дня силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно. При этом предприятие рекомендует сделать запас воды на время проведения работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки уменьшились: сколько воды накопил КрымВ Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь селАксенов оценил водные запасы Крыма
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вода в крыму, водоснабжение, водопровод, симферополь, вода крыма
В Симферополе на сутки отключат воду: дата и список адресов
На сутки отключат воду 12 сентября по ряду адресов в Симферополе из-за ремонта на водоводе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Из-за ремонта на водоводе по ряду адресов в Симферополе 12 сентября не будет воды. Об этом предупреждает "Вода Крыма".
"В связи с работами подрядной организации по переустройству магистрального водовода 12 сентября с 06:00 ориентировочно до 23:00 возможно понижение давления, частичное или полное отсутствие водоснабжения в районах Симферополя", – предупреждают на предприятии.
Без водоснабжения останутся районы Марьино, Старый город, Петровская Балка, СНТ "Горный сокол", районы улиц Куйбышева, Лермонтова, Луговая, Кечкеметская, Мате Залки, 51 Армии, Суходольная, "Битак", а также у абонентов по проспекту Победы.
Также временно не будет воды в центре города у абонентов по улицам Киевская (от гостиницы "Москва" до площади Куйбышева), Воровского (частично).
Ограничение подачи воды коснется Новосергеевки, Сергеевки, микрорайонов Айкаван, Ана-Юрт, Белое 1-5, Каменка, Хошкельды, СТ "Горки", СТ "Строитель", "Акрополис".
"Основной объем работ будет выполнен ориентировочно к 23:00 12 сентября. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 13 сентября", – уточняет "Вода Крыма".
В течение дня силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно. При этом предприятие рекомендует сделать запас воды на время проведения работ.
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