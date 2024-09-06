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"Привет из Симферополя" – что показали крымские издатели в Москве

"Привет из Симферополя" – что показали крымские издатели в Москве - РИА Новости Крым, 06.09.2024

"Привет из Симферополя" – что показали крымские издатели в Москве

Крымские издательства в десятый раз представили книги о Крыме на площадке Московской международной книжной выставки-ярмарки. О том, какие издания повезли в... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T16:29

2024-09-06T16:29

2024-09-06T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские издательства в десятый раз представили книги о Крыме на площадке Московской международной книжной выставки-ярмарки. О том, какие издания повезли в столицу на этот раз, и какие пользуются особенной популярностью, РИА Новости Крым рассказали сами издатели.Неизменный интерес"Выставка проводится ежегодно, и мы присутствуем на ней с тех пор, как вошли в состав России. Традиционно представлены все издательства Крымского полуострова, и всегда наш стенд самый посещаемый. Всем интересно, что издается о Крыме, в каком ракурсе, какие культурологические исследования вдруг обнаружены и опубликованы", - говорит директор издательства "Н.Орiанда" Наталья Дымникова.По ее словам, крымские издательства делают ставку на культурологическую литературу: это книги-воспоминания, книги о культурных объектах полуострова, что вызывает повышенный интерес, особенно среди потомков русского дворянства."Вся знать XVIII- начала XX веков плотно связана с крымским полуостровом. Здесь были дачи, усадьбы. Остались потомки и они приходят посмотреть. Ну и в целом - история Крыма богата, и, хотя ее постоянно исследовали и исследуют, всегда будет находиться какая-то новая информация, какие-то белые пятна", - убеждена Дымникова.Ялта, Грин и "Крымские рассказы"Еще один фаворит у посетителей выставки - книга "Жизнь в оккупированной Ялте" издательского дома "Коктебель". Издание представлено не впервые, однако интерес к нему не ослабевает.Среди новинок, представленных издательством - две книги, которые были выпущены в августе текущего года ко дню рождения Александра Грина. Одна из них вмещает роман "Джесси и Моргана" и гриновскую автобиографическую прозу - редко публикуемые поздние произведения писателя. Вторая - книга "Дом и музей Александра Грина" авторства научного сотрудника мемориального дома-музея А.С. Грина в Феодосии Натальи Яловой.Новые книгиУже сейчас в типографию направлен том произведений Евгения Маркова - автора знаменитого бестселлера "Очерки Крыма". Специалистам издательского дома удалось выявить несколько его текстов, которые никогда раньше не публиковались: повесть и три очерка."Также уроженец Феодосии Андрей Седых (настоящее имя - Яков Цвибак) - его "Крымские рассказы". Ушел в эмиграцию совсем еще молодым, и прошел путь от репортера до хозяина и редактора крупнейшей русской газеты зарубежья - "Новое русское слово" в Нью-Йорке. Он был секретарем Ивана Бунина и оставил много публицистики и художественной прозы. И вот всю художественную прозу мы публикуем в одном 500-страничном томе. А начинают книгу "Крымские рассказы", действие которых происходит в дореволюционной Феодосии", - рассказывает Лосев и обещает, что оба этих издания появятся в продаже уже до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:Просветительская миссия: Крым получит новую литературуВехи и архивы: прокуратура Крыма издала уникальную книгу о своей работеПутин о запрете русских книг на Украине: у этой политики нет будущего

https://crimea.ria.ru/20200823/Sasha-lyubil-Katyu-a-Katya---revolyutsiyu-Grin-i-Krym-1118651289.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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