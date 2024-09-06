"Привет из Симферополя" – что показали крымские издатели в Москве
Литература о Крыме представлена на Московской международной книжной ярмарке
© Фото со страницы издательства "Н.Орианды" в соцсети ВКотактеЛитература о Крыме представлена на Московской международной книжной ярмарке
© Фото со страницы издательства "Н.Орианды" в соцсети ВКотакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские издательства в десятый раз представили книги о Крыме на площадке Московской международной книжной выставки-ярмарки. О том, какие издания повезли в столицу на этот раз, и какие пользуются особенной популярностью, РИА Новости Крым рассказали сами издатели.
Неизменный интерес
"Выставка проводится ежегодно, и мы присутствуем на ней с тех пор, как вошли в состав России. Традиционно представлены все издательства Крымского полуострова, и всегда наш стенд самый посещаемый. Всем интересно, что издается о Крыме, в каком ракурсе, какие культурологические исследования вдруг обнаружены и опубликованы", - говорит директор издательства "Н.Орiанда" Наталья Дымникова.
По ее словам, крымские издательства делают ставку на культурологическую литературу: это книги-воспоминания, книги о культурных объектах полуострова, что вызывает повышенный интерес, особенно среди потомков русского дворянства.
"Вся знать XVIII- начала XX веков плотно связана с крымским полуостровом. Здесь были дачи, усадьбы. Остались потомки и они приходят посмотреть. Ну и в целом - история Крыма богата, и, хотя ее постоянно исследовали и исследуют, всегда будет находиться какая-то новая информация, какие-то белые пятна", - убеждена Дымникова.
Одной из наиболее популярных новинок издания в рамках выставки оказалась книга Ивана Коваленко "Привет из Симферополя". Это ретроспективный краеведческий очерк о столице Крыма: как менялся город, начиная с восемнадцатого века, заканчивая веком двадцатым, уточняет издатель.
© Фото со страницы издательства "Н.Орианды" в соцсети ВКотактеЛитература о Крыме представлена на Московской международной книжной ярмарке
© Фото со страницы издательства "Н.Орианды" в соцсети ВКотакте
Литература о Крыме представлена на Московской международной книжной ярмарке
Ялта, Грин и "Крымские рассказы"
Еще один фаворит у посетителей выставки - книга "Жизнь в оккупированной Ялте" издательского дома "Коктебель". Издание представлено не впервые, однако интерес к нему не ослабевает.
"Это дневник жителя оккупированной Ялты Николая Дежкина. Огромный фолиант - впервые публикуемый, уникальный дневник эпохи, пока единственно известная, сравнительно полная летопись оккупированного города Крыма в 1941-1944 годах", - рассказывает директор и главный редактор издательского дома Дмитрий Лосев.
Среди новинок, представленных издательством - две книги, которые были выпущены в августе текущего года ко дню рождения Александра Грина. Одна из них вмещает роман "Джесси и Моргана" и гриновскую автобиографическую прозу - редко публикуемые поздние произведения писателя. Вторая - книга "Дом и музей Александра Грина" авторства научного сотрудника мемориального дома-музея А.С. Грина в Феодосии Натальи Яловой.
© Фото со страницы Дмитрия Лосева в соцсети ВКонтактеКрымские издатели на Московской международной книжной ярмарке
© Фото со страницы Дмитрия Лосева в соцсети ВКонтакте
Крымские издатели на Московской международной книжной ярмарке
Новые книги
"Москва нас встречает неизменно хорошо. Литература о Крыме всегда популярна, встречаем на выставке множество постоянных наших покупателей - это очень приятно. И конечно, для тех, кто неравнодушен к истории Крыма, готовим новые книжки", - продолжает Дмитрий Лосев.
Уже сейчас в типографию направлен том произведений Евгения Маркова - автора знаменитого бестселлера "Очерки Крыма". Специалистам издательского дома удалось выявить несколько его текстов, которые никогда раньше не публиковались: повесть и три очерка.
"Также уроженец Феодосии Андрей Седых (настоящее имя - Яков Цвибак) - его "Крымские рассказы". Ушел в эмиграцию совсем еще молодым, и прошел путь от репортера до хозяина и редактора крупнейшей русской газеты зарубежья - "Новое русское слово" в Нью-Йорке. Он был секретарем Ивана Бунина и оставил много публицистики и художественной прозы. И вот всю художественную прозу мы публикуем в одном 500-страничном томе. А начинают книгу "Крымские рассказы", действие которых происходит в дореволюционной Феодосии", - рассказывает Лосев и обещает, что оба этих издания появятся в продаже уже до конца года.
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