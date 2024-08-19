https://crimea.ria.ru/20240819/prosvetitelskaya-missiya-krym-poluchit-novuyu-literaturu-1139654954.html
Просветительская миссия: Крым получит новую литературу
Просветительская миссия: Крым получит новую литературу - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Просветительская миссия: Крым получит новую литературу
РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-19T11:00
2024-08-19T11:00
2024-08-16T15:49
пресс-центр
литература
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа - 11.00. Пресс-конференция "Просветительская миссия: Крым получит новую литературу".Участники:— первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана ЛЬВОВА;— секретарь Федерации независимых профсоюзов России – представитель ФНПР в Южном федеральном округе, спецпредставитель ФНПР по связям с профсоюзными организациями Донецкой и Луганской народных республик Дмитрий ЧУЙКОВ;— председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда КРАДЕНОВА;— председатель КРО профсоюза работников народного образования и науки РФ Екатерина ВОЛКОВА.20 тонн новых книг будет доставлено в Крым Федерацией независимых профсоюзов России для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и мировая классика, научно-популярная литература.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, литература, федерация независимых профсоюзов россии, федерация независимых профсоюзов крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа - 11.00. Пресс-конференция "Просветительская миссия: Крым получит новую литературу".
— первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана ЛЬВОВА;
— секретарь Федерации независимых профсоюзов России – представитель ФНПР в Южном федеральном округе, спецпредставитель ФНПР по связям с профсоюзными организациями Донецкой и Луганской народных республик Дмитрий ЧУЙКОВ;
— председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда КРАДЕНОВА;
— председатель КРО профсоюза работников народного образования и науки РФ Екатерина ВОЛКОВА.
20 тонн новых книг будет доставлено в Крым Федерацией независимых профсоюзов России для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и мировая классика, научно-популярная литература.
Как возникла идея передачи изданий? Куда они будут переданы? Какие еще регионы получат литературу от профсоюзов? Насколько укомплектованы учебные заведения книгами? Какие еще гуманитарные миссии предусмотрены в будущем?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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