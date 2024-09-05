https://crimea.ria.ru/20240905/obstanovka-na-krymskom-mostu-ochered-za-chas-vyrosla-v-tri-raza--1140130979.html

Обстановка на Крымском мосту: очередь за час выросла в три раза

Обстановка на Крымском мосту: очередь за час выросла в три раза - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Обстановка на Крымском мосту: очередь за час выросла в три раза

В четверг к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 320 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T09:10

2024-09-05T09:10

2024-09-05T09:11

крым

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

логистика

транспорт

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В четверг к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 320 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 8:00 перед пунктом досмотра со стороны Тамани находилось 100 автомобилей, с крымского берега заторов не было.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКостюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город КрымаТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, логистика, транспорт, керчь, тамань