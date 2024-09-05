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Обстановка на Крымском мосту: очередь за час выросла в три раза
Обстановка на Крымском мосту: очередь за час выросла в три раза - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Обстановка на Крымском мосту: очередь за час выросла в три раза
В четверг к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 320 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T09:10
2024-09-05T09:10
2024-09-05T09:11
крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
логистика
транспорт
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В четверг к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 320 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 8:00 перед пунктом досмотра со стороны Тамани находилось 100 автомобилей, с крымского берега заторов не было.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКостюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город КрымаТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, логистика, транспорт, керчь, тамань
Обстановка на Крымском мосту: очередь за час выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани за час выросла в три раза
09:10 05.09.2024 (обновлено: 09:11 05.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В четверг к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 320 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8:00 перед пунктом досмотра со стороны Тамани находилось 100 автомобилей, с крымского берега заторов не было.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.
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