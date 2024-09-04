https://crimea.ria.ru/20240904/otklyuchenie-sveta-v-sevastopole-v-sredu-spisok-adresov-1140090496.html

Отключение света в Севастополе в среду: список адресов

Отключение света в Севастополе в среду: список адресов - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Отключение света в Севастополе в среду: список адресов

Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя в среду. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T08:14

2024-09-04T08:14

2024-09-04T08:14

севастополь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя в среду. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".С 08:30 до 17:30 электричество отключат в домах на ул. Ручьевая, 13 и ул. Воронежская, 18, 21-27 (нечет), 31.С 09:00 до 14:00 без света останутся некоторые дома в Балаклаве по адресам: пер. Арктический, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Краснознамённая, ул. Крестовского, ул. Новикова, ул. Терлецкого.Также временно подачу электроэнергии остановят некоторым абонентам пр. Победы и улиц: Клубничная, Кокчетавская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Барнаульская, Кустанайская, Прутовцев, Самотечная, Семипалатинская.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора будут отключать свет в некоторых домах по адресам: ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, СНТ "Сапун-Гора" ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Евгении Захаровой, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Льва Морозова.Временно без электричества будут дома в поселке Любимовка: Качинское шоссе, 44, ул. Челюскинцев, 150/1, 150/6, 150/25, 150/16, 150, 150/31, 1605, ЗАО "Софьи Перовской", пай 658/3 контур №118.Кроме того, в среду ограничение электроснабжения коснется ряда домов переулка Инженерный и улиц: Инженерная, Чернышевского, Волочаевская, Казарского, Каховская, Потемкинцев, Серафимовича, Смоленская, Тельмана, Чехова, Богданова, Дорофея Кошубы, Кряжева, Серафимовича, Цимлянская, Циолковского.Отключат электричество и в следующих домах СНТ "Парус-1": 69-А/172, 121-А, 69-А/75, 112-114, 69-А/174, 69-А/173, 69-А/142, 121.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанцийЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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