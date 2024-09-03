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Участники СВО из Крыма победили на межрегиональных соревнованиях

Участники СВО из Крыма победили на межрегиональных соревнованиях - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Участники СВО из Крыма победили на межрегиональных соревнованиях

Крымчане завоевали призовые места в турнире "Кубка защитников Отечества" – на межрегиональных комплексных физкультурных соревнованиях среди ветеранов СВО они... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T20:33

2024-09-03T20:33

2024-09-03T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Крымчане завоевали призовые места в турнире "Кубка защитников Отечества" – на межрегиональных комплексных физкультурных соревнованиях среди ветеранов СВО они получили сразу три призовые медали, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым министр спорта Республики Ольга Торубарова.Соревнования прошли в Ставрополе. Крымские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали в настольном теннисе стоя и одну серебряную в пулевой стрельбе из электронного оружия.По ее словам, отбора на соревнования не было. Состязания стали первым межрегиональным этапом."Это соревнование для ветеранов, для тех, кто фактически закончили карьеру военных, все без исключения ребята, которые участвовали, имеют ранения – у некоторых ампутированы конечности", – рассказала Торубарова.Это пробный этап, который станет трамплином перед проведением ежегодных соревнований, отметила министр. А все участники крымской сборной уже приглашены на сборы Паралимпийского комитета России. Финал соревнований состоится в ноябре.Спортсмен Артем Василюк завоевал золото на соревнованиях по теннису, обойдя более 30 соперников. Во время выполнения боевых задач Артем потерял ногу. Считает, что подобные соревнования помогают находить в себе силы после тяжелых ранений.Спортсмен считает, что первое место на соревнованиях – полностью заслуга команды, ведь соревнования объединяют людей. Еще один секрет победы – любовь к Родине.Юрий Присташ завоевал серебро в соревнованиях по стрельбе. Говорит, что раньше не чувствовал вкуса такой победы.Спортсмен надеется, что вместе с командой они поучаствуют в финале турнира и еще раз достойно представят республику.Такие соревнования являются способом реабилитации военнослужащих после боевых действий, отметил руководитель крымской организации "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Это не единственная мера поддержки для социализации военнослужащих, отметил Трегуб. По его словам, участники спецоперации проходят обучение, работают с молодежью и объединяются в некоммерческие организации."Если они уже демобилизованы, то помогают ребятам на передовой, помогают вернувшимся ветеранам в решении социальных вопросов. Участвуют в культурных мероприятиях также, у нас есть совместные проекты с "Тавридой Арт", с министерством культуры, образования. Фонд поддержки предпринимательства помогает им открывать свой бизнес", – рассказал Трегуб.Главное в работе по реабилитации военнослужащих то, чтобы они нашли себя и реализовались в любимом деле, подытожил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВОВоенкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в КрымуВ России повысят качество медобслуживания военных

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новости крыма, крым, спорт, ольга торубарова, минспорта крыма, ветераны сво, награды, ставрополь, фонд "защитники отечества", владимир трегуб