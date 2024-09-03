https://crimea.ria.ru/20240903/uchastniki-svo-iz-kryma-pobedili-na-mezhregionalnykh-sorevnovaniyakh-1140095733.html
Участники СВО из Крыма победили на межрегиональных соревнованиях
Участники СВО из Крыма победили на межрегиональных соревнованиях - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Участники СВО из Крыма победили на межрегиональных соревнованиях
Крымчане завоевали призовые места в турнире "Кубка защитников Отечества" – на межрегиональных комплексных физкультурных соревнованиях среди ветеранов СВО они... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T20:33
2024-09-03T20:33
2024-09-03T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Крымчане завоевали призовые места в турнире "Кубка защитников Отечества" – на межрегиональных комплексных физкультурных соревнованиях среди ветеранов СВО они получили сразу три призовые медали, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым министр спорта Республики Ольга Торубарова.Соревнования прошли в Ставрополе. Крымские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали в настольном теннисе стоя и одну серебряную в пулевой стрельбе из электронного оружия.По ее словам, отбора на соревнования не было. Состязания стали первым межрегиональным этапом."Это соревнование для ветеранов, для тех, кто фактически закончили карьеру военных, все без исключения ребята, которые участвовали, имеют ранения – у некоторых ампутированы конечности", – рассказала Торубарова.Это пробный этап, который станет трамплином перед проведением ежегодных соревнований, отметила министр. А все участники крымской сборной уже приглашены на сборы Паралимпийского комитета России. Финал соревнований состоится в ноябре.Спортсмен Артем Василюк завоевал золото на соревнованиях по теннису, обойдя более 30 соперников. Во время выполнения боевых задач Артем потерял ногу. Считает, что подобные соревнования помогают находить в себе силы после тяжелых ранений.Спортсмен считает, что первое место на соревнованиях – полностью заслуга команды, ведь соревнования объединяют людей. Еще один секрет победы – любовь к Родине.Юрий Присташ завоевал серебро в соревнованиях по стрельбе. Говорит, что раньше не чувствовал вкуса такой победы.Спортсмен надеется, что вместе с командой они поучаствуют в финале турнира и еще раз достойно представят республику.Такие соревнования являются способом реабилитации военнослужащих после боевых действий, отметил руководитель крымской организации "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Это не единственная мера поддержки для социализации военнослужащих, отметил Трегуб. По его словам, участники спецоперации проходят обучение, работают с молодежью и объединяются в некоммерческие организации."Если они уже демобилизованы, то помогают ребятам на передовой, помогают вернувшимся ветеранам в решении социальных вопросов. Участвуют в культурных мероприятиях также, у нас есть совместные проекты с "Тавридой Арт", с министерством культуры, образования. Фонд поддержки предпринимательства помогает им открывать свой бизнес", – рассказал Трегуб.Главное в работе по реабилитации военнослужащих то, чтобы они нашли себя и реализовались в любимом деле, подытожил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВОВоенкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в КрымуВ России повысят качество медобслуживания военных
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новости крыма, крым, спорт, ольга торубарова, минспорта крыма, ветераны сво, награды, ставрополь, фонд "защитники отечества", владимир трегуб
Участники СВО из Крыма победили на межрегиональных соревнованиях
Участники СВО представили Крым на межрегиональных соревнованиях и одержали победу
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым.
Крымчане завоевали призовые места в турнире "Кубка защитников Отечества" – на межрегиональных комплексных физкультурных соревнованиях среди ветеранов СВО они получили сразу три призовые медали, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым
министр спорта Республики Ольга Торубарова.
Соревнования прошли в Ставрополе. Крымские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали в настольном теннисе стоя и одну серебряную в пулевой стрельбе из электронного оружия.
"Кубок, в котором участвовали наши ветераны СВО, является инициативой президентского фонда и министерства спорта РФ. Все субъекты, понимая важность этого мероприятия, поддержали и сформировали команды", – рассказала министр.
По ее словам, отбора на соревнования не было. Состязания стали первым межрегиональным этапом.
"Это соревнование для ветеранов, для тех, кто фактически закончили карьеру военных, все без исключения ребята, которые участвовали, имеют ранения – у некоторых ампутированы конечности", – рассказала Торубарова.
Это пробный этап, который станет трамплином перед проведением ежегодных соревнований, отметила министр. А все участники крымской сборной уже приглашены на сборы Паралимпийского комитета России. Финал соревнований состоится в ноябре.
Спортсмен Артем Василюк завоевал золото на соревнованиях по теннису, обойдя более 30 соперников. Во время выполнения боевых задач Артем потерял ногу. Считает, что подобные соревнования помогают находить в себе силы после тяжелых ранений.
"Тяжело после госпиталя входить в этот режим, у меня там было 12 операций в госпитале. Там я осознал и понял, что надо двигаться, выходить почаще на спортивную площадку", – поделился Василюк.
Спортсмен считает, что первое место на соревнованиях – полностью заслуга команды, ведь соревнования объединяют людей. Еще один секрет победы – любовь к Родине.
Юрий Присташ завоевал серебро в соревнованиях по стрельбе. Говорит, что раньше не чувствовал вкуса такой победы.
"Когда я служил командиром штурмовой роты, мое подразделение попало в огневое окружение. И когда выходишь из боя, выводишь своих ребят, а потом стоишь в блиндаже – выдыхаешь с мыслью "Мы это сделали". Вот такая аналогия победы", – делится Михаил.
Спортсмен надеется, что вместе с командой они поучаствуют в финале турнира и еще раз достойно представят республику.
Такие соревнования являются способом реабилитации военнослужащих после боевых действий, отметил руководитель крымской организации "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
"Многие, кто возвращаются из зоны боевых действий, закрываются в себе, а те, кто получил тяжелые травмы и ампутацию конечностей – еще больше замыкаются. И вот такие спортивные соревнования показывают, что жизнь продолжается и можно дальше развиваться. Самая главная наша задача – это вытянуть ребят из замкнутости и вовлечь в социум", – отметил Трегуб.
Это не единственная мера поддержки для социализации военнослужащих, отметил Трегуб. По его словам, участники спецоперации проходят обучение, работают с молодежью и объединяются в некоммерческие организации.
"Если они уже демобилизованы, то помогают ребятам на передовой, помогают вернувшимся ветеранам в решении социальных вопросов. Участвуют в культурных мероприятиях также, у нас есть совместные проекты с "Тавридой Арт", с министерством культуры, образования. Фонд поддержки предпринимательства помогает им открывать свой бизнес", – рассказал Трегуб.
Главное в работе по реабилитации военнослужащих то, чтобы они нашли себя и реализовались в любимом деле, подытожил он.
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