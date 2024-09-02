https://crimea.ria.ru/20240902/telo-12-letney-devochki-so-sledami-nasiliya-nashli-v-vodoeme-na-kubani-1140075176.html
Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани
Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани
Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме близ хутора Бураковского в Краснодарском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T21:36
2024-09-02T21:36
2024-09-02T21:36
убийство
кубань
происшествия
краснодарский край
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме близ хутора Бураковского в Краснодарском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел, на месте развернут оперштаб, проводятся оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего и установлению причастных к преступлению. Ход расследования поставлен на личный контроль руководителя регионального следственного управления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьникВыбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малышаЗапер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе
кубань
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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убийство, кубань, происшествия, краснодарский край, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани
СК: на Кубани возбуждено уголовное дело об убийстве 12-летней девочки