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Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани
Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани
Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме близ хутора Бураковского в Краснодарском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T21:36
2024-09-02T21:36
убийство
кубань
происшествия
краснодарский край
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме близ хутора Бураковского в Краснодарском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел, на месте развернут оперштаб, проводятся оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего и установлению причастных к преступлению. Ход расследования поставлен на личный контроль руководителя регионального следственного управления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьникВыбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малышаЗапер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе
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Новости
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РИА Новости Крым
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убийство, кубань, происшествия, краснодарский край, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани

СК: на Кубани возбуждено уголовное дело об убийстве 12-летней девочки

21:36 02.09.2024
 
© СК РФТело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани
Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме близ хутора Бураковского в Краснодарском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
"В ночь на 2 сентября 2024 года в водоеме, расположенном в хуторе Бураковском Кореновского района, обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Кореновским межрайонный следственным отделом СКР по краю незамедлительно было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней", - сказано в сообщении.
Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел, на месте развернут оперштаб, проводятся оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего и установлению причастных к преступлению. Ход расследования поставлен на личный контроль руководителя регионального следственного управления.
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УбийствоКубаньПроисшествияКраснодарский крайНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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Заголовок открываемого материала
21:36Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани
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