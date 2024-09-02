https://crimea.ria.ru/20240902/telo-12-letney-devochki-so-sledami-nasiliya-nashli-v-vodoeme-na-kubani-1140075176.html

Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани

Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани

Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме близ хутора Бураковского в Краснодарском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T21:36

2024-09-02T21:36

2024-09-02T21:36

убийство

кубань

происшествия

краснодарский край

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме близ хутора Бураковского в Краснодарском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел, на месте развернут оперштаб, проводятся оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего и установлению причастных к преступлению. Ход расследования поставлен на личный контроль руководителя регионального следственного управления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьникВыбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малышаЗапер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, кубань, происшествия, краснодарский край, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)