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Где не будет света в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Где не будет света в Севастополе в понедельник
Где не будет света в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Где не будет света в Севастополе в понедельник
В Севастополе в связи с ремонтными работами в понедельник отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T06:56
2024-09-02T06:56
севастопольэнерго
новости
электроэнергия
электричество
электросети
севастополь
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ремонтными работами в понедельник отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора возможны отключения в СНТ: "Декоративное", "Кипарис", "Ветерок", "Морское", "Специалист", "Троллейбусник -1", "Якорь", "Таврия", ТСН "Фрегат", по улицам Романтиков, Липранди, Рыбальченко, Марсовая, проезд Вербеновый, проезд Лавандовый, переулок Хризантем, Монастырское шоссе.С 11:00 до 14:00 возможны отключения по улицам Богданова, Серафимовича, Чехова.С 13:00 до 14:00 не будет электричества на улице Ленина.С более точным списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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севастопольэнерго, новости, электроэнергия, электричество, электросети, севастополь, отключение электроэнергии
Где не будет света в Севастополе в понедельник

В некоторых районах Севастополя в понедельник не будет света – график отключений

06:56 02.09.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ремонтными работами в понедельник отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора возможны отключения в СНТ: "Декоративное", "Кипарис", "Ветерок", "Морское", "Специалист", "Троллейбусник -1", "Якорь", "Таврия", ТСН "Фрегат", по улицам Романтиков, Липранди, Рыбальченко, Марсовая, проезд Вербеновый, проезд Лавандовый, переулок Хризантем, Монастырское шоссе.
С 11:00 до 14:00 возможны отключения по улицам Богданова, Серафимовича, Чехова.
С 13:00 до 14:00 не будет электричества на улице Ленина.
С более точным списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".
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