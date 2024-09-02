https://crimea.ria.ru/20240902/gde-ne-budet-sveta-v-sevastopole-v-ponedelnik-1140008979.html

Где не будет света в Севастополе в понедельник

Где не будет света в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Где не будет света в Севастополе в понедельник

В Севастополе в связи с ремонтными работами в понедельник отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T06:56

2024-09-02T06:56

2024-09-02T06:56

севастопольэнерго

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электричество

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севастополь

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ремонтными работами в понедельник отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора возможны отключения в СНТ: "Декоративное", "Кипарис", "Ветерок", "Морское", "Специалист", "Троллейбусник -1", "Якорь", "Таврия", ТСН "Фрегат", по улицам Романтиков, Липранди, Рыбальченко, Марсовая, проезд Вербеновый, проезд Лавандовый, переулок Хризантем, Монастырское шоссе.С 11:00 до 14:00 возможны отключения по улицам Богданова, Серафимовича, Чехова.С 13:00 до 14:00 не будет электричества на улице Ленина.С более точным списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

https://crimea.ria.ru/20240822/v-sakskom-rayone-kryma-obnovyat-10-transformatornykh-podstantsiy-1139800074.html

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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