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Крымский мост: обстановка после открытия движения
Крымский мост: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Крымский мост: обстановка после открытия движения
После открытия движения на Крымском мосту в очереди 900 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T17:04
2024-09-01T17:04
2024-09-01T17:14
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
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тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. После открытия движения на Крымском мосту в очереди 900 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта в направлении Керчи было приостановлено в 16:00. Ограничение продлилось около 20 минут.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка после открытия движения
На Крымском мосту после открытия движения в очереди с двух сторон 900 автомобилей
17:04 01.09.2024 (обновлено: 17:14 01.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. После открытия движения на Крымском мосту в очереди 900 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 17:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 800 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра находится 100 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Движение автотранспорта в направлении Керчи было приостановлено
в 16:00. Ограничение продлилось
около 20 минут.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.