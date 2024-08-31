Рейтинг@Mail.ru
Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240831/shest-atak-vsu-na-sela-kurskoy-oblasti-otrazili-rossiyskie-voennye-1140025720.html
Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные
Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные
Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атаку ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, потери украинских войск за сутки составили около... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T14:00
2024-08-31T14:00
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137875191_0:102:3278:1946_1920x0_80_0_0_d4676c1890bde2e88c57f68fbd10e648.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атаку ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, потери украинских войск за сутки составили около 400 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни. Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский военнослужащий сдался в плен.Российские военные продолжают искать и уничтожать в лесных массивах диверсионные группы противника.Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение боевикам в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость.Оперативно-тактическая авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ, нацгвардии и теробороны в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другую технику.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныВ Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
https://crimea.ria.ru/20240831/vsu-poteryali-bolee-2000-boevikov-i-10-skladov-boepripasov-za-sutki-1140024734.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137875191_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_43afe74806f2b844aee2ba5aef46ec40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво
Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные

ВСУ в Курской области за сутки потеряли около 400 боевиков – Минобороны

14:00 31.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий штурмового подразделения
Военнослужащий штурмового подразделения - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атаку ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, потери украинских войск за сутки составили около 400 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка", - говорится в сообщении.
Кроме того, сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни. Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
Российские военные продолжают искать и уничтожать в лесных массивах диверсионные группы противника.
Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение боевикам в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость.
Оперативно-тактическая авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ, нацгвардии и теробороны в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и 7 автомобилей", - уточнили в Минобороны.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другую технику.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны
В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области
Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
13:01
ВСУ потеряли более 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов за сутки
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Россия призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода
14:06Ан-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту
14:00Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные
13:32На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
13:01ВСУ потеряли более 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов за сутки
12:31Российская ПВО сбила четыре ракеты ATACMS за сутки
12:05Армия России освободила населенный пункт Кирово в ДНР
11:49Поиск пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке – актуальная информация
11:34Бастрыкин запросил доклад по делу о покушении на убийство в Севастополе
11:24США отказались отправлять специалистов на Украину для обслуживания F-16
10:44Женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю в ДНР
10:15Алушта частично осталась без света из-за аварии на сетях
10:11На Камчатке пропал вертолет Ми-8 – на нем могут находиться 22 человека
10:05Мечта Захарченко о воссоединении русских земель исполняется – Аксенов
10:02Шебекино обстреляли дважды за утро - ранены два человека
09:55Состав автомобильной аптечки с 1 сентября 2024 года – инфографика
09:32В Евпатории врачи освоили методику выявления рака
09:08Атака ВСУ на Белгород: Следком возбудил уголовное дело о теракте
08:51ФСБ накрыла 92 оружейные мастерские в Крыму и других регионах России
08:27Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиков
Лента новостейМолния