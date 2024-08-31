https://crimea.ria.ru/20240831/shest-atak-vsu-na-sela-kurskoy-oblasti-otrazili-rossiyskie-voennye-1140025720.html
Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные
Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные
Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атаку ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, потери украинских войск за сутки составили около... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T14:00
2024-08-31T14:00
2024-08-31T14:00
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137875191_0:102:3278:1946_1920x0_80_0_0_d4676c1890bde2e88c57f68fbd10e648.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атаку ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, потери украинских войск за сутки составили около 400 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни. Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский военнослужащий сдался в плен.Российские военные продолжают искать и уничтожать в лесных массивах диверсионные группы противника.Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение боевикам в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость.Оперативно-тактическая авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ, нацгвардии и теробороны в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другую технику.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныВ Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
https://crimea.ria.ru/20240831/vsu-poteryali-bolee-2000-boevikov-i-10-skladov-boepripasov-za-sutki-1140024734.html
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137875191_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_43afe74806f2b844aee2ba5aef46ec40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво
Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные
ВСУ в Курской области за сутки потеряли около 400 боевиков – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки отразили шесть атаку ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, потери украинских войск за сутки составили около 400 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка", - говорится в сообщении.
Кроме того, сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни. Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
Российские военные продолжают искать и уничтожать в лесных массивах диверсионные группы противника.
Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение боевикам в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость.
Оперативно-тактическая авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ, нацгвардии и теробороны в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и 7 автомобилей", - уточнили в Минобороны.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другую технику.
Читайте также на РИА Новости Крым: