https://crimea.ria.ru/20240830/ssha-gotovyatsya-poyti-na-novye-ustupki-zelenskomu--zakharova-1139983678.html

США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому – Захарова

США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому – Захарова - РИА Новости Крым, 30.08.2024

США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому – Захарова

США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение вооружений вглубь России. Об этом РИА Новости заявила официальный... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T08:33

2024-08-30T08:33

2024-08-30T08:33

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сша

украина

оружие

поставки западного оружия украине

россия

политика

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение вооружений вглубь России. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Такое мнение она высказала в ответ на заявление заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, что США дали разрешение армии Украины использовать американское оружие для ударов по территории России, в частности при атаке на Курскую область. По словам Сингх, ВСУ таким образом защищают себя, и Америка это одобряет.По словам Захаровой, Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах.Эскалационный курс США становится все более вызывающим, подчеркнула она. "Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", - заметила дипломат.В начале августа координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направят Украине новый пакет помощи на 125 миллионов долларов.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя атаку ВСУ на приграничье России, заявил, что, как и все другое, это делается Украиной с согласия США, которые готовятся снять для Киева все ограничения для нанесения ударов по территориям Российской Федерации.Наносить удары вглубь России своим оружием ранее Украине позволил ряд стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары вглубь России: какие страны дали добро УкраинеКаким оружием снарядят передаваемые Украине F-16Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP

https://crimea.ria.ru/20240826/peredacha-kievu-raket-jassm-dlya-f-16--kak-eto-mozhet-povliyat-na-khod-svo-1139881561.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, украина, оружие, поставки западного оружия украине, россия, политика, владимир зеленский