США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому – Захарова
США готовятся развязать руки Зеленскому на применение вооружений вглубь России - МИД
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский на фоне истребителей F-16
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение вооружений вглубь России. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Такое мнение она высказала в ответ на заявление заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, что США дали разрешение армии Украины использовать американское оружие для ударов по территории России, в частности при атаке на Курскую область. По словам Сингх, ВСУ таким образом защищают себя, и Америка это одобряет.
По словам Захаровой, Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах.
"В администрации Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории", - сказала Захарова.
Эскалационный курс США становится все более вызывающим, подчеркнула она.
"Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", - заметила дипломат.
В начале августа координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направят Украине новый пакет помощи на 125 миллионов долларов.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя атаку ВСУ на приграничье России, заявил, что, как и все другое, это делается Украиной с согласия США, которые готовятся снять для Киева все ограничения для нанесения ударов по территориям Российской Федерации.
Наносить удары вглубь России своим оружием ранее Украине позволил ряд стран.
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