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Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов
Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов
Подачу электроэнергии временно остановят в нескольких районах Севастополя. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T08:55
2024-08-30T08:55
севастополь
энергосистема крыма
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
городская среда
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии временно остановят в нескольких районах Севастополя. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".С 09:00 до 13:00 без электричества останутся: ул. 2-я Бастионная, 12-26 (чет), 19-А, 21-27 (нечет), ул. Синопская, 2, ул. Хрулева, 34, 13-Б, 13/20, 13/22, 13/21, 21-А, 13, ул. Хрусталева, 111, ул. Туннельная, 40.С 09:00 до 16:00 света не будет на улицах Продольная, 2-34 (чет), 17-А, 1-25 (нечет) и Городское Шоссе, 14-16 (чет).С 08:30 до 17:30 подачу электроэнергии ограничат на улицах села Терновка: Королева, 10, 9-11 (нечет), Садовая, 2-10 (чет), 1-9 (нечет), Горная, 2-8 (чет), 12, 1, 5, 13.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора без света будут ул. Василия Колодкина, 30-А, 22-А, 2-24 (чет), 3-35 (нечет), 759, 859, проезд Каспийский, 80.Обесточат также ряд домов в СНТ "Сапун-Гора", на улицах Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова.Кроме того, подачу электроэнергии приостановят у ряда абонентов по адресам: пер. Берманский, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, Летчицы Бершанской, пер. Кирьянова, ул. Ильи Поликахина, ул. Подполковника Баранова, ул. Разведчика Евглевского, ул. Художника Мальцева, ул. Летчика Соколова, ул. Владимира Папидзе, ул. Александра Райкунова, Юхарина балка.Не будет света в пятницу и в отдельных домах СНТ "Южный экспресс", СНТ "Техника", СНТ "Фрегат", СНТ "Медик-88" и ул. Некрасова."30 и 31 августа пройдет отключение электроэнергии в связи с производством строительно-монтажных работ по объекту "Строительство транспортной связи автомобильной дороги "Столетовский проспект" и "ул. Т. Шевченко"", - уточняют в "Севастопольэнерго".С 09:00 до 18:00 электричество отключат по адресам: ул. Тараса Шевченко, 8-Б, 8-В, 8-Г, 8-Д, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21-А, 23-А, 24, 26, 28, кад. 654, 655, 656, 658, 659, 898, 899; просп. Столетовский 27 ,29, 45, пр-д Колобова 11.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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севастополь, энергосистема крыма, севастопольэнерго, отключение электроэнергии, городская среда, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму
Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов

Временное отключение электричества пройдет в нескольких районах Севастополя в пятницу

08:55 30.08.2024
 
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Замена ламп в фонарях уличного освещения. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии временно остановят в нескольких районах Севастополя. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".
"30 августа для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии", - говорится в сообщении.
С 09:00 до 13:00 без электричества останутся: ул. 2-я Бастионная, 12-26 (чет), 19-А, 21-27 (нечет), ул. Синопская, 2, ул. Хрулева, 34, 13-Б, 13/20, 13/22, 13/21, 21-А, 13, ул. Хрусталева, 111, ул. Туннельная, 40.
С 09:00 до 16:00 света не будет на улицах Продольная, 2-34 (чет), 17-А, 1-25 (нечет) и Городское Шоссе, 14-16 (чет).
С 08:30 до 17:30 подачу электроэнергии ограничат на улицах села Терновка: Королева, 10, 9-11 (нечет), Садовая, 2-10 (чет), 1-9 (нечет), Горная, 2-8 (чет), 12, 1, 5, 13.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора без света будут ул. Василия Колодкина, 30-А, 22-А, 2-24 (чет), 3-35 (нечет), 759, 859, проезд Каспийский, 80.
Обесточат также ряд домов в СНТ "Сапун-Гора", на улицах Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова.
Кроме того, подачу электроэнергии приостановят у ряда абонентов по адресам: пер. Берманский, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, Летчицы Бершанской, пер. Кирьянова, ул. Ильи Поликахина, ул. Подполковника Баранова, ул. Разведчика Евглевского, ул. Художника Мальцева, ул. Летчика Соколова, ул. Владимира Папидзе, ул. Александра Райкунова, Юхарина балка.
Не будет света в пятницу и в отдельных домах СНТ "Южный экспресс", СНТ "Техника", СНТ "Фрегат", СНТ "Медик-88" и ул. Некрасова.
"30 и 31 августа пройдет отключение электроэнергии в связи с производством строительно-монтажных работ по объекту "Строительство транспортной связи автомобильной дороги "Столетовский проспект" и "ул. Т. Шевченко"", - уточняют в "Севастопольэнерго".
С 09:00 до 18:00 электричество отключат по адресам: ул. Тараса Шевченко, 8-Б, 8-В, 8-Г, 8-Д, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21-А, 23-А, 24, 26, 28, кад. 654, 655, 656, 658, 659, 898, 899; просп. Столетовский 27 ,29, 45, пр-д Колобова 11.
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СевастопольЭнергосистема КрымаСевастопольэнергоОтключение электроэнергииГородская средаНовости КрымаОтключение электроэнергии в Крыму
 
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