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В части Ялты и Кореизе отключат воду
В части Ялты и Кореизе отключат воду - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В части Ялты и Кореизе отключат воду
В Большой Ялте без воды из-за аварии останутся три десятка улиц. Об этом сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T08:38
2024-08-28T08:38
2024-08-28T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Большой Ялте без воды из-за аварии останутся три десятка улиц. Об этом сообщает администрация муниципалитета.С 09:15 до 16:30 вода будет отключена также в поселке Кореиз по улицам: Севастопольское шоссе 14-50, Южная, Егерьская, Водовозовых, Курортная, Горемыкиных, пер.Предгорный, пер.Лазурный, пер. Юсуповский, Мисхорский спуск в пгт Кореиз.Как сообщили в предприятии "Водоканал ЮБК", причина – аварийно-восстановительные и аварийно-ремонтные работы.В среду также стало известно, что в Евпатории на магистральном водоводе в районе села Прибрежное произошла авария, давление в городской системе снижено, вследствие чего жители верхних этажей многоэтажек остались без воды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 годаИзбежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
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В части Ялты и Кореизе отключат воду
В Ялте и Кореизе без воды из-за аварии останутся три десятка улиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Большой Ялте без воды из-за аварии останутся три десятка улиц. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
По информации властей, с 09:00 до 17:00 воды не будет в Ялте по улицам Рабочая, Ословского, Чкалова, Клары Цеткин, Ударника, Черкасова, Комсомольская, Дарсановский въезд, Халтурина, пер. Халтурина, Мошкарина, Аверкина, пер. Лукомского, Северный спуск, Загородная, Ореховая, Тимирязева, Крупской, Савельева, Григорьева в Ялте.
С 09:15 до 16:30 вода будет отключена также в поселке Кореиз по улицам: Севастопольское шоссе 14-50, Южная, Егерьская, Водовозовых, Курортная, Горемыкиных, пер.Предгорный, пер.Лазурный, пер. Юсуповский, Мисхорский спуск в пгт Кореиз.
Как сообщили в предприятии "Водоканал ЮБК", причина – аварийно-восстановительные и аварийно-ремонтные работы.
В среду также стало известно, что в Евпатории на магистральном водоводе в районе села Прибрежное произошла авария
, давление в городской системе снижено, вследствие чего жители верхних этажей многоэтажек остались без воды.
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