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В части Ялты и Кореизе отключат воду

В части Ялты и Кореизе отключат воду - РИА Новости Крым, 28.08.2024

В части Ялты и Кореизе отключат воду

В Большой Ялте без воды из-за аварии останутся три десятка улиц. Об этом сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T08:38

2024-08-28T08:38

2024-08-28T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Большой Ялте без воды из-за аварии останутся три десятка улиц. Об этом сообщает администрация муниципалитета.С 09:15 до 16:30 вода будет отключена также в поселке Кореиз по улицам: Севастопольское шоссе 14-50, Южная, Егерьская, Водовозовых, Курортная, Горемыкиных, пер.Предгорный, пер.Лазурный, пер. Юсуповский, Мисхорский спуск в пгт Кореиз.Как сообщили в предприятии "Водоканал ЮБК", причина – аварийно-восстановительные и аварийно-ремонтные работы.В среду также стало известно, что в Евпатории на магистральном водоводе в районе села Прибрежное произошла авария, давление в городской системе снижено, вследствие чего жители верхних этажей многоэтажек остались без воды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 годаИзбежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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