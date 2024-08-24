https://crimea.ria.ru/20240824/v-sevastopole-proizvedut-kontroliruemyy-podryv-bpla-na-meste-obnaruzheniya-1139844020.html
В Севастополе произведут контролируемый подрыв БПЛА на месте обнаружения
В Севастополе произведут контролируемый подрыв БПЛА на месте обнаружения - РИА Новости Крым, 24.08.2024
В Севастополе произведут контролируемый подрыв БПЛА на месте обнаружения
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о плановом подрыве части беспилотника, найденной ранее в субботу у берега на территории яхт-клуба. РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T14:11
2024-08-24T14:11
2024-08-24T14:23
севастополь
новости
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
взрыв
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о плановом подрыве части беспилотника, найденной ранее в субботу у берега на территории яхт-клуба.Ранее утром 24 августа Развожаев сообщил, что к пирсу яхт-клуба "Юг" на улице Летчиков в Гагаринском районе Севастополя прибило беспилотник с полным боевым зарядом. Глава города тогда отметил, что специалисты принимают решение, производить ли подрыв БПЛА на месте или транспортировать для уничтожения.Во вторник сообщалось, что над Крымом силами ПВО сбито два беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режимПод Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧСПожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), взрыв, безопасность, всу (вооруженные силы украины)
В Севастополе произведут контролируемый подрыв БПЛА на месте обнаружения
Контролируемый подрыв БПЛА на месте обнаружения произведут в Севастополе через 10 минут
14:11 24.08.2024 (обновлено: 14:23 24.08.2024)