https://crimea.ria.ru/20240824/krymskiy-most-vecherom-v-subbotu-operativnaya-informatsiya-1139849593.html
Крымский мост вечером в субботу: оперативная информация
Крымский мост вечером в субботу: оперативная информация - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Крымский мост вечером в субботу: оперативная информация
Вечером в субботу у досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T20:30
2024-08-24T20:30
2024-08-24T20:30
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Вечером в субботу у досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240820/v-krymu-otkryli-novuyu-trassu-do-evpatorii-1139733142.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост вечером в субботу: оперативная информация
На Крымском мосту вечером в субботу нет очередей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Вечером в субботу у досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 20:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.