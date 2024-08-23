https://crimea.ria.ru/20240823/shkolniki-sevastopolya-ustroilis-v-it-tsentr-psb-na-letnyuyu-rabotu-1139821219.html
Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу
Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу
В ИТ-Центр ПСБ на территории технопарка "ИТ-Крым" приняли на летнюю работу 50 старшеклассников, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T11:57
2024-08-23T11:57
2024-08-23T11:57
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севастополь
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it-технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В ИТ-Центр ПСБ на территории технопарка "ИТ-Крым" приняли на летнюю работу 50 старшеклассников, сообщает пресс-служба банка.Ребята познакомились с основами тестирования и разработки сайтов, участвовали в мастер-классах по развитию лидерских качеств и полезных навыков, после чего выполнили серию практических заданий.В роли наставников выступили сотрудники блока информационных технологий ПСБ, которые поделились личным опытом работы в финтехе и раскрыли секреты карьеры в ИТ. На память о стажировке каждый участник получил набор брендированной сувенирной продукции.Он добавил, что такое погружение в мир ИТ поможет им сформировать представление о работе в этой сфере, и возможно, в будущем выбрать для себя профессию ИТ-специалиста."Еще в начале лета на встрече с руководителем ПСБ Петром Михайловичем Фрадковым, когда мы обсуждали развитие IT-сферы в Севастополе, я предложил запустить программу по трудоустройству школьников на лето в сферу банкинга. Петр Михайлович эту идею сразу поддержал, и буквально за пару недель удалось сформировать такой "цифровой отряд". Всего отобрали 50 ребят, которые прошли обучение, а после смогли поработать тестировщиками сайта. Школьники выполняли задания, знакомились с разработкой сайтов, писали отчеты. Наставниками у ребят были сотрудники цифровой лаборатории ПСБ", - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.По его словам, со стороны банка юных сотрудников высоко оценили за их рвение и старание. Школьники смогли понять закулисье IT-сферы, заработать первые деньги. Многие уже сейчас хотят связать свою жизнь со сферой IT и планируют поступать в СевГУ, поэтому такая летняя занятость стала для школьников мощной профориентацией.
https://crimea.ria.ru/20240801/pro-kremnievuyu-dolinu-v-odekolone-v-sevastopole-stroyat-tekhnopark-1139294575.html
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промсвязьбанк (псб), севастополь, новости крыма, it-технологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В ИТ-Центр ПСБ на территории технопарка "ИТ-Крым" приняли на летнюю работу 50 старшеклассников, сообщает пресс-служба банка.
Ребята познакомились с основами тестирования и разработки сайтов, участвовали в мастер-классах по развитию лидерских качеств и полезных навыков, после чего выполнили серию практических заданий.
В роли наставников выступили сотрудники блока информационных технологий ПСБ, которые поделились личным опытом работы в финтехе и раскрыли секреты карьеры в ИТ. На память о стажировке каждый участник получил набор брендированной сувенирной продукции.
"Подобный формат сотрудничества со школьными трудовыми отрядами ПСБ реализует впервые. Для банка было важно познакомить ребят с отраслью ИТ, рассказать о востребованных профессиях, сформировать интерес к изучению высоких технологий. Благодаря реализованной инициативе школьники, по сути, увидели закулисье блока информационных технологий ПСБ – одного из крупнейших подразделений банка", - сказал управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что такое погружение в мир ИТ поможет им сформировать представление о работе в этой сфере, и возможно, в будущем выбрать для себя профессию ИТ-специалиста.
"Еще в начале лета на встрече с руководителем ПСБ Петром Михайловичем Фрадковым, когда мы обсуждали развитие IT-сферы в Севастополе, я предложил запустить программу по трудоустройству школьников на лето в сферу банкинга. Петр Михайлович эту идею сразу поддержал, и буквально за пару недель удалось сформировать такой "цифровой отряд". Всего отобрали 50 ребят, которые прошли обучение, а после смогли поработать тестировщиками сайта. Школьники выполняли задания, знакомились с разработкой сайтов, писали отчеты. Наставниками у ребят были сотрудники цифровой лаборатории ПСБ", - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
По его словам, со стороны банка юных сотрудников высоко оценили за их рвение и старание. Школьники смогли понять закулисье IT-сферы, заработать первые деньги. Многие уже сейчас хотят связать свою жизнь со сферой IT и планируют поступать в СевГУ, поэтому такая летняя занятость стала для школьников мощной профориентацией.