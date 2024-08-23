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Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу

Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу

В ИТ-Центр ПСБ на территории технопарка "ИТ-Крым" приняли на летнюю работу 50 старшеклассников, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T11:57

2024-08-23T11:57

2024-08-23T11:57

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it-технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В ИТ-Центр ПСБ на территории технопарка "ИТ-Крым" приняли на летнюю работу 50 старшеклассников, сообщает пресс-служба банка.Ребята познакомились с основами тестирования и разработки сайтов, участвовали в мастер-классах по развитию лидерских качеств и полезных навыков, после чего выполнили серию практических заданий.В роли наставников выступили сотрудники блока информационных технологий ПСБ, которые поделились личным опытом работы в финтехе и раскрыли секреты карьеры в ИТ. На память о стажировке каждый участник получил набор брендированной сувенирной продукции.Он добавил, что такое погружение в мир ИТ поможет им сформировать представление о работе в этой сфере, и возможно, в будущем выбрать для себя профессию ИТ-специалиста."Еще в начале лета на встрече с руководителем ПСБ Петром Михайловичем Фрадковым, когда мы обсуждали развитие IT-сферы в Севастополе, я предложил запустить программу по трудоустройству школьников на лето в сферу банкинга. Петр Михайлович эту идею сразу поддержал, и буквально за пару недель удалось сформировать такой "цифровой отряд". Всего отобрали 50 ребят, которые прошли обучение, а после смогли поработать тестировщиками сайта. Школьники выполняли задания, знакомились с разработкой сайтов, писали отчеты. Наставниками у ребят были сотрудники цифровой лаборатории ПСБ", - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.По его словам, со стороны банка юных сотрудников высоко оценили за их рвение и старание. Школьники смогли понять закулисье IT-сферы, заработать первые деньги. Многие уже сейчас хотят связать свою жизнь со сферой IT и планируют поступать в СевГУ, поэтому такая летняя занятость стала для школьников мощной профориентацией.

https://crimea.ria.ru/20240801/pro-kremnievuyu-dolinu-v-odekolone-v-sevastopole-stroyat-tekhnopark-1139294575.html

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промсвязьбанк (псб), севастополь, новости крыма, it-технологии