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Девушке стало плохо на тропе Голицына в Крыму: ее эвакуировали спасатели

Девушке стало плохо на тропе Голицына в Крыму: ее эвакуировали спасатели - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Девушке стало плохо на тропе Голицына в Крыму: ее эвакуировали спасатели

Девушке стало плохо во время прогулки по тропе Голицына в Новом Свете, ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T11:37

2024-08-23T11:37

2024-08-23T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Девушке стало плохо во время прогулки по тропе Голицына в Новом Свете, ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает МЧС Крыма."Вчера в 17:40 поступила информация, что во время туристической прогулки по тропе Голицына в поселке Новый Свет девушке стало плохо, периодически теряет сознание. Необходима ее эвакуация с горной тропы", - говорится в сообщении.По информации чрезвычайного ведомства, ей на помощь направились три сотрудника дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда."По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавшую с признаками теплового удара на туристической тропе восточного склона мыса Капчик", - уточняют в МЧС РК.Девушке оказали первую помощь и на носилках эвакуировали к служебному автомобилю. Далее пострадавшую доставили в Судакскую горбольницу.МЧС Республики Крым напоминает, что на территории полуострова сохраняется аномально-жаркая погода, которая продлится до 25 августа.Все месяцы осени в Крыму будут теплыми, причем температура воздуха в сентябре будет превышать норму. Об этом в эфире заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Схватил инсульт в горах: в Крыму спасли мужчину на мысе МеганомВ Крыму спасатели вывели группу туристов с Южной Демерджи

https://crimea.ria.ru/20240805/serdechnikam-v-zharu-nado-obratitsya-k-vrachu--glavnyy-terapevt-kryma-1139291997.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, происшествия, мчс крыма, новости крыма, крым, общество