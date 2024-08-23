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Девушке стало плохо на тропе Голицына в Крыму: ее эвакуировали спасатели - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Девушке стало плохо на тропе Голицына в Крыму: ее эвакуировали спасатели
Девушке стало плохо на тропе Голицына в Крыму: ее эвакуировали спасатели - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Девушке стало плохо на тропе Голицына в Крыму: ее эвакуировали спасатели
Девушке стало плохо во время прогулки по тропе Голицына в Новом Свете, ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T11:37
2024-08-23T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Девушке стало плохо во время прогулки по тропе Голицына в Новом Свете, ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает МЧС Крыма."Вчера в 17:40 поступила информация, что во время туристической прогулки по тропе Голицына в поселке Новый Свет девушке стало плохо, периодически теряет сознание. Необходима ее эвакуация с горной тропы", - говорится в сообщении.По информации чрезвычайного ведомства, ей на помощь направились три сотрудника дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда."По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавшую с признаками теплового удара на туристической тропе восточного склона мыса Капчик", - уточняют в МЧС РК.Девушке оказали первую помощь и на носилках эвакуировали к служебному автомобилю. Далее пострадавшую доставили в Судакскую горбольницу.МЧС Республики Крым напоминает, что на территории полуострова сохраняется аномально-жаркая погода, которая продлится до 25 августа.Все месяцы осени в Крыму будут теплыми, причем температура воздуха в сентябре будет превышать норму. Об этом в эфире заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Схватил инсульт в горах: в Крыму спасли мужчину на мысе МеганомВ Крыму спасатели вывели группу туристов с Южной Демерджи
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Новости
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судак, происшествия, мчс крыма, новости крыма, крым, общество
Девушке стало плохо на тропе Голицына в Крыму: ее эвакуировали спасатели

Спасатели эвакуировали туристку с тепловым ударом с тропы Голицына

11:37 23.08.2024
 
© РИА Новости КрымТропа Голицына
Тропа Голицына - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Девушке стало плохо во время прогулки по тропе Голицына в Новом Свете, ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает МЧС Крыма.
"Вчера в 17:40 поступила информация, что во время туристической прогулки по тропе Голицына в поселке Новый Свет девушке стало плохо, периодически теряет сознание. Необходима ее эвакуация с горной тропы", - говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, ей на помощь направились три сотрудника дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда.
"По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавшую с признаками теплового удара на туристической тропе восточного склона мыса Капчик", - уточняют в МЧС РК.
Девушке оказали первую помощь и на носилках эвакуировали к служебному автомобилю. Далее пострадавшую доставили в Судакскую горбольницу.
МЧС Республики Крым напоминает, что на территории полуострова сохраняется аномально-жаркая погода, которая продлится до 25 августа.
Все месяцы осени в Крыму будут теплыми, причем температура воздуха в сентябре будет превышать норму. Об этом в эфире заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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