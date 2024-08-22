https://crimea.ria.ru/20240822/reyd-v-sevastopole-otkryt---morskoy-transport-vozobnovil-rabotu-1139793452.html

Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу

Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T11:28

2024-08-22T11:28

2024-08-22T11:28

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

новости крыма

морской транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Ранее в четверг в городе объявили воздушную тревогу. Рейд через Севастопольскую бухту перекрыли, также было остановлено движение по Крымскому мосту. Ограничение действовало менее часа, после чего морской транспорт возобновил работу в штатном режиме.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, морской транспорт, логистика