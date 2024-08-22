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Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу
Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T11:28
2024-08-22T11:28
2024-08-22T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Ранее в четверг в городе объявили воздушную тревогу. Рейд через Севастопольскую бухту перекрыли, также было остановлено движение по Крымскому мосту. Ограничение действовало менее часа, после чего морской транспорт возобновил работу в штатном режиме.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, морской транспорт, логистика
Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу
Рейд в Севастополе открыт после воздушной тревоги