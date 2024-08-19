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ВСУ обстреляли Донецк – число пострадавших выросло

ВСУ обстреляли Донецк – число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 19.08.2024

ВСУ обстреляли Донецк – число пострадавших выросло

В Донецке после обстрела ВСУ число пострадавших увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T22:08

2024-08-19T22:08

2024-08-19T22:08

происшествия

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Донецке после обстрела ВСУ число пострадавших увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее местные власти сообщали о гибели беременной женщины и ранении двоих детей при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта в Донецке.По информации Пушилина, в Петровском районе Донецка в результате применения противником ствольной артиллерии по ул. Петровского возле остановки общественного транспорта также травмы получил 58-летний мужчина, а при атаке ударного вражеского дрона в Сигнальном Докучаевского м.о. ранения получили мужчина и женщина – 38 и 33 лет соответственно.Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь."К этому часу со стороны ВФУ совершено пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - добавил Пушилин.Восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены в ДНР в минувшую субботу. В пятницу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь превысила 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Беременная женщина погибла при атаке ВСУ на ДонецкПри обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителейСК возбудил дело о теракте после удара по торговому центру в ДонецкеПодросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости