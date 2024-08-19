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ВСУ обстреляли Донецк – число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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ВСУ обстреляли Донецк – число пострадавших выросло
ВСУ обстреляли Донецк – число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 19.08.2024
ВСУ обстреляли Донецк – число пострадавших выросло
В Донецке после обстрела ВСУ число пострадавших увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T22:08
2024-08-19T22:08
происшествия
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Донецке после обстрела ВСУ число пострадавших увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее местные власти сообщали о гибели беременной женщины и ранении двоих детей при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта в Донецке.По информации Пушилина, в Петровском районе Донецка в результате применения противником ствольной артиллерии по ул. Петровского возле остановки общественного транспорта также травмы получил 58-летний мужчина, а при атаке ударного вражеского дрона в Сигнальном Докучаевского м.о. ранения получили мужчина и женщина – 38 и 33 лет соответственно.Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь."К этому часу со стороны ВФУ совершено пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - добавил Пушилин.Восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены в ДНР в минувшую субботу. В пятницу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь превысила 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Беременная женщина погибла при атаке ВСУ на ДонецкПри обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителейСК возбудил дело о теракте после удара по торговому центру в ДонецкеПодросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
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РИА Новости Крым
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происшествия, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ обстреляли Донецк – число пострадавших выросло

В Донецке после обстрела ВСУ число жертв увеличилось до 14 человек: один погиб

22:08 19.08.2024
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Донецке после обстрела ВСУ число пострадавших увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее местные власти сообщали о гибели беременной женщины и ранении двоих детей при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта в Донецке.
"Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 14 человек: один погиб, 13 ранены", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Пушилина, в Петровском районе Донецка в результате применения противником ствольной артиллерии по ул. Петровского возле остановки общественного транспорта также травмы получил 58-летний мужчина, а при атаке ударного вражеского дрона в Сигнальном Докучаевского м.о. ранения получили мужчина и женщина – 38 и 33 лет соответственно.
Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.
"К этому часу со стороны ВФУ совершено пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - добавил Пушилин.
Восемь мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены в ДНР в минувшую субботу. В пятницу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь превысила 10 тысяч квадратных метров. Известно об 11 пострадавших.
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ПроисшествияДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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