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Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"
Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"
Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей в городе Горячий Ключ Краснодарского края, сообщает местная администрация. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T10:40
2024-08-19T10:40
происшествия
дтп
краснодарский край
новости
горячий ключ
трасса м-4 "дон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей в городе Горячий Ключ Краснодарского края, сообщает местная администрация.ДТП произошло утром в понедельник на федеральной трассе М-4 "Дон". На место незамедлительно направили скорую и спасателей.Накануне в Туапсинском районе Кубани в ДТП с участием мусоровоза и пяти машин погибли три человека, еще трое получили различные травмы.Ранее в Севастополе в столкновении четырех авто пострадали три человека, в том числе один ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человекСмертельное ДТП на ялтинской трассе – иномарка сбила велосипедисткуВ Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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происшествия, дтп, краснодарский край, новости, горячий ключ, трасса м-4 "дон"
Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"

Четверо взрослых и ребенок пострадали в столкновении двух авто в Горячем Ключе на Кубани

10:40 19.08.2024
 
© Администрация Горячего КлючаДТП с 5 пострадавшими в Горячем Ключе, 19.08.24
ДТП с 5 пострадавшими в Горячем Ключе, 19.08.24
© Администрация Горячего Ключа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей в городе Горячий Ключ Краснодарского края, сообщает местная администрация.
ДТП произошло утром в понедельник на федеральной трассе М-4 "Дон". На место незамедлительно направили скорую и спасателей.
"В городскую больницу были доставлены двое взрослых в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести, один ребенок - также в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Накануне в Туапсинском районе Кубани в ДТП с участием мусоровоза и пяти машин погибли три человека, еще трое получили различные травмы.
Ранее в Севастополе в столкновении четырех авто пострадали три человека, в том числе один ребенок.
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ПроисшествияДТПКраснодарский крайНовостиГорячий КлючТрасса М-4 "Дон"
 
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