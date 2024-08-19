https://crimea.ria.ru/20240819/pyat-chelovek-postradali-v-dtp-na-trasse-m-4-don-1139702722.html

Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"

Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"

Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей в городе Горячий Ключ Краснодарского края, сообщает местная администрация. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T10:40

2024-08-19T10:40

2024-08-19T10:40

происшествия

дтп

краснодарский край

новости

горячий ключ

трасса м-4 "дон"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей в городе Горячий Ключ Краснодарского края, сообщает местная администрация.ДТП произошло утром в понедельник на федеральной трассе М-4 "Дон". На место незамедлительно направили скорую и спасателей.Накануне в Туапсинском районе Кубани в ДТП с участием мусоровоза и пяти машин погибли три человека, еще трое получили различные травмы.Ранее в Севастополе в столкновении четырех авто пострадали три человека, в том числе один ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человекСмертельное ДТП на ялтинской трассе – иномарка сбила велосипедисткуВ Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку

краснодарский край

горячий ключ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, краснодарский край, новости, горячий ключ, трасса м-4 "дон"