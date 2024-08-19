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Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"
Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"
Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей в городе Горячий Ключ Краснодарского края, сообщает местная администрация. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T10:40
2024-08-19T10:40
2024-08-19T10:40
происшествия
дтп
краснодарский край
новости
горячий ключ
трасса м-4 "дон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей в городе Горячий Ключ Краснодарского края, сообщает местная администрация.ДТП произошло утром в понедельник на федеральной трассе М-4 "Дон". На место незамедлительно направили скорую и спасателей.Накануне в Туапсинском районе Кубани в ДТП с участием мусоровоза и пяти машин погибли три человека, еще трое получили различные травмы.Ранее в Севастополе в столкновении четырех авто пострадали три человека, в том числе один ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человекСмертельное ДТП на ялтинской трассе – иномарка сбила велосипедисткуВ Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, дтп, краснодарский край, новости, горячий ключ, трасса м-4 "дон"
Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"
Четверо взрослых и ребенок пострадали в столкновении двух авто в Горячем Ключе на Кубани