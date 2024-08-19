https://crimea.ria.ru/20240819/avgustovskiy-nedovorot-kak-v-krymu-vosprinyali-putch-gkchp-1139717690.html
Августовский "недоворот": как в Крыму восприняли путч ГКЧП
Августовский "недоворот": как в Крыму восприняли путч ГКЧП - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Августовский "недоворот": как в Крыму восприняли путч ГКЧП
Подавляющее большинство крымчан на момент попытки госпереворота в августе 1991 года были нацелены остаться в составе большой Родины, но крах ГКЧП и развал... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T15:45
2024-08-19T15:45
2024-08-19T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подавляющее большинство крымчан на момент попытки госпереворота в августе 1991 года были нацелены остаться в составе большой Родины, но крах ГКЧП и развал Советского Союза предопределили для полуострова начало долгого пути домой – в Россию. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала политолог и социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева.По словам эксперта, ГКЧП имеет отношение к Крыму скорее географически, чем исторически, потому что тогда, во время августовских событий 1991 года, президент СССР Михаил Горбачев находился на своей даче в Форосе.Что касается общественно-политической ситуации на самом полуострове в дни путча, руководство Крыма тогда утверждало, что главной их задачей было недопущение паники и сохранение спокойствия на полуострове, который имел заслуженный статус всесоюзной здравницы, и в августе на полуострове всегда был максимум отдыхающих, отметила Киселева.На заседании президиума Верховного совета 20 августа крымские депутаты приняли постановление "О ситуации в стране и мерах по стабилизации в Крымской АССР" и "Обращение к крымчанам и гостям Крыма". Политолог указала, что в обращении неоднократно упоминался Советский Союз, при этом там не было ни одного упоминания Украинской ССР, в составе которой тогда не по своей воле находился Крым.Киселева также добавила, что многие крымчане "августовский переворот" 1991 года называли "недоворотом" из-за отсутствия какой-либо решимости у его организаторов."ГКЧПисты не сохранили Союз, а, наоборот, подстегнули необратимую реакцию его развала, который привел к изменению всей мировой геополитической архитектуры, а для Крыма начался долгий путь домой – в Россию", - подытожила специалист.Путч ГКЧПТридцать три года назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), который просуществовал до 21 августа 1991 года. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации Советского Союза, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию.В состав ГКЧП вошли вице-президент Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов и другие руководители.Лидеры ГКЧП выступили с заявлением о том, что Горбачев по состоянию здоровья больше не способен управлять страной, и его полномочия переходят к Янаеву.Постановление ГКЧП №1 предписывало приостановить деятельность политических партий и общественных организаций, запрещало проведение митингов и уличных шествий. Горбачев, в это время находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе.Для обеспечения нового порядка 19 августа в Москву ввели войска. Однако против путча выступил президент РСФСР Борис Ельцин. Ему удалось переподчинить себе все исполнительные органы, включая силовые структуры. В столице и многих других городах вспыхнули стихийные акции протеста против ГКЧП. В течение трех дней стало ясно, что общество не поддержало выступление путчистов.Противостояние фактически завершилось победой Ельцина. Руководители ГКЧП и их ближайшие сподвижники были арестованы. Им предъявили обвинение в измене Родине.23 февраля 1994 года членов ГКЧП выпустили из тюрьмы по амнистии.
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гкчп, михаил горбачев, крым, ссср, россия, политика, история, мнения, наталья киселева, форго
Августовский "недоворот": как в Крыму восприняли путч ГКЧП
С провалом ГКЧП и развалом Союза для Крыма начался долгий путь в Россию – политолог
15:45 19.08.2024 (обновлено: 17:15 19.08.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Подавляющее большинство крымчан на момент попытки госпереворота в августе 1991 года были нацелены остаться в составе большой Родины, но крах ГКЧП и развал Советского Союза предопределили для полуострова начало долгого пути домой – в Россию. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказала политолог и социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева.
По словам эксперта, ГКЧП имеет отношение к Крыму скорее географически, чем исторически, потому что тогда, во время августовских событий 1991 года, президент СССР Михаил Горбачев находился на своей даче в Форосе.
Что касается общественно-политической ситуации на самом полуострове в дни путча, руководство Крыма тогда утверждало, что главной их задачей было недопущение паники и сохранение спокойствия на полуострове, который имел заслуженный статус всесоюзной здравницы, и в августе на полуострове всегда был максимум отдыхающих, отметила Киселева.
На заседании президиума Верховного совета 20 августа крымские депутаты приняли постановление "О ситуации в стране и мерах по стабилизации в Крымской АССР" и "Обращение к крымчанам и гостям Крыма". Политолог указала, что в обращении неоднократно упоминался Советский Союз, при этом там не было ни одного упоминания Украинской ССР, в составе которой тогда не по своей воле находился Крым.
"Собственно, само обращение отражало настроения подавляющего большинства крымчан, которые были нацелены остаться в составе большой Родины, за что и проголосовали на первом крымском референдуме в январе 1991 года и на Всесоюзном референдуме о сохранении Союза в марте этого же года", – констатировала руководитель крымского филиала ФоРГО.
Киселева также добавила, что многие крымчане "августовский переворот" 1991 года называли "недоворотом" из-за отсутствия какой-либо решимости у его организаторов.
"ГКЧПисты не сохранили Союз, а, наоборот, подстегнули необратимую реакцию его развала, который привел к изменению всей мировой геополитической архитектуры, а для Крыма начался долгий путь домой – в Россию", - подытожила специалист.
Путч ГКЧП
Тридцать три года назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), который просуществовал до 21 августа 1991 года. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации Советского Союза, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию.
В состав ГКЧП вошли вице-президент Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов и другие руководители.
Лидеры ГКЧП выступили с заявлением о том, что Горбачев по состоянию здоровья больше не способен управлять страной, и его полномочия переходят к Янаеву.
Постановление ГКЧП №1 предписывало приостановить деятельность политических партий и общественных организаций, запрещало проведение митингов и уличных шествий. Горбачев, в это время находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе.
Для обеспечения нового порядка 19 августа в Москву ввели войска. Однако против путча выступил президент РСФСР Борис Ельцин. Ему удалось переподчинить себе все исполнительные органы, включая силовые структуры. В столице и многих других городах вспыхнули стихийные акции протеста против ГКЧП. В течение трех дней стало ясно, что общество не поддержало выступление путчистов.
Противостояние фактически завершилось победой Ельцина. Руководители ГКЧП и их ближайшие сподвижники были арестованы. Им предъявили обвинение в измене Родине.
23 февраля 1994 года членов ГКЧП выпустили из тюрьмы по амнистии.