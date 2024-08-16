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Пожар в торговом центре Ростова-на-Дону – эвакуированы 100 человек

Пожар в торговом центре Ростова-на-Дону – эвакуированы 100 человек - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Пожар в торговом центре Ростова-на-Дону – эвакуированы 100 человек

В одном из торговых центров Ростова-на-Дону произошел пожар, людей эвакуировали, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T18:31

2024-08-16T18:31

2024-08-16T18:41

ростов-на-дону

происшествия

новости

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В одном из торговых центров Ростова-на-Дону произошел пожар, людей эвакуировали, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС России по Ростовской области.Эвакуированы были 100 человек, никто не пострадал, подчеркнули в МЧС.В 17:44 пожар был ликвидирован. Огонь тушили 38 человек и 10 единиц техники, рассказали в ведомстве.Также в пятницу в морском торговом порту Сочи возник пожар на яхте. По предварительным данным, никто не пострадал. Для ликвидации возгорания были привлечены пять спасателей, использовалась одна единица техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыхаПожар ликвидируют на федеральной территории "Сириус" в СочиПожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, происшествия, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)