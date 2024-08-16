https://crimea.ria.ru/20240816/pozhar-v-morskom-torgovom-portu-sochi-na-yakhte-mog-sdetonirovat-benzin-1139657622.html

Пожар в морском торговом порту Сочи: на яхте мог сдетонировать бензин

Пожар в морском торговом порту Сочи: на яхте мог сдетонировать бензин - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Пожар в морском торговом порту Сочи: на яхте мог сдетонировать бензин

Пожар на яхте возник в морском торговом порту Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T16:51

2024-08-16T16:51

2024-08-16T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Пожар на яхте возник в морском торговом порту Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.По предварительным данным, никто не пострадал. Для ликвидации возгорания были привлечены пять спасателей, использовалась одна единица техники.Возгорание произошло в районе яхтенной стоянки, возможной причиной могла стать детонация паров бензина. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор яхт-клуба Дмитрий Прозоров,По факту возгорания маломерного судна в морском порту Сочи Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства."По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – заявили в надзорном ведомстве.В начале июля крупный пожар вспыхнул в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края. Возгорании произошло на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар ликвидируют на федеральной территории "Сириус" в СочиПожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известноПожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, происшествия, пожар, морской транспорт, кубань, бензин