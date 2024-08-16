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Пожар в морском торговом порту Сочи: на яхте мог сдетонировать бензин - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Пожар в морском торговом порту Сочи: на яхте мог сдетонировать бензин
Пожар в морском торговом порту Сочи: на яхте мог сдетонировать бензин - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Пожар в морском торговом порту Сочи: на яхте мог сдетонировать бензин
Пожар на яхте возник в морском торговом порту Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T16:51
2024-08-16T17:12
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кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Пожар на яхте возник в морском торговом порту Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.По предварительным данным, никто не пострадал. Для ликвидации возгорания были привлечены пять спасателей, использовалась одна единица техники.Возгорание произошло в районе яхтенной стоянки, возможной причиной могла стать детонация паров бензина. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор яхт-клуба Дмитрий Прозоров,По факту возгорания маломерного судна в морском порту Сочи Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства."По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – заявили в надзорном ведомстве.В начале июля крупный пожар вспыхнул в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края. Возгорании произошло на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар ликвидируют на федеральной территории "Сириус" в СочиПожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известноПожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу
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РИА Новости Крым
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сочи, новости, происшествия, пожар, морской транспорт, кубань, бензин
Пожар в морском торговом порту Сочи: на яхте мог сдетонировать бензин

Яхта загорелась в морском торговом порту Сочи

16:51 16.08.2024 (обновлено: 17:12 16.08.2024)
 
© Южная транспортная прокуратураВозгорание маломерного судна в морском порту Сочи
Возгорание маломерного судна в морском порту Сочи
© Южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Пожар на яхте возник в морском торговом порту Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Горела яхта, 10 квадратных метров, пожарные МЧС России уже локализовали пожар", – сообщили в краевом МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Для ликвидации возгорания были привлечены пять спасателей, использовалась одна единица техники.
Возгорание произошло в районе яхтенной стоянки, возможной причиной могла стать детонация паров бензина. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор яхт-клуба Дмитрий Прозоров,

"Тушить начали в эту же минуту, средства пожаротушения сработали штатно", – пояснил Прозоров.

По факту возгорания маломерного судна в морском порту Сочи Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.
"По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – заявили в надзорном ведомстве.
В начале июля крупный пожар вспыхнул в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края. Возгорании произошло на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал.
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СочиНовостиПроисшествияПожарМорской транспортКубаньБензин
 
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