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Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу
Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу
Пожар на складе ГСМ в Адлерском районе Сочи ликвидирован. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T08:40
2023-09-20T08:40
происшествия
сочи
пожар
краснодарский край
новости
алексей копайгородский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Пожар на складе ГСМ в Адлерском районе Сочи ликвидирован. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.В ликвидации возгорания было задействовано 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.Глава Сочи отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. Расположенный рядом аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме.Причины происшествия выясняются, добавил он.Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о возгорании резервуара с дизельным топливом в Адлерском районе Сочи.
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происшествия, сочи, пожар, краснодарский край, новости, алексей копайгородский
Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу

Пожар на топливном резервуаре в Сочи ликвидирован - власти

08:40 20.09.2023
 
© Telegram Алексей КопайгородскийОперативный штаб работает на месте пожара в Адлерском районе Сочи
Оперативный штаб работает на месте пожара в Адлерском районе Сочи
© Telegram Алексей Копайгородский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Пожар на складе ГСМ в Адлерском районе Сочи ликвидирован. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.
"Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров", – написал в своем Telegram-канале Копайгородский.
В ликвидации возгорания было задействовано 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.
Глава Сочи отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. Расположенный рядом аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме.
Причины происшествия выясняются, добавил он.
Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о возгорании резервуара с дизельным топливом в Адлерском районе Сочи.
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ПроисшествияСочиПожарКраснодарский крайНовостиАлексей Копайгородский
 
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