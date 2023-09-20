https://crimea.ria.ru/20230920/pozhar-na-rezervuare-s-toplivom-v-sochi---chto-izvestno-k-dannomu-chasu---1131535622.html

Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу

Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу

Пожар на складе ГСМ в Адлерском районе Сочи ликвидирован. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T08:40

2023-09-20T08:40

2023-09-20T08:40

происшествия

сочи

пожар

краснодарский край

новости

алексей копайгородский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Пожар на складе ГСМ в Адлерском районе Сочи ликвидирован. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.В ликвидации возгорания было задействовано 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.Глава Сочи отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. Расположенный рядом аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме.Причины происшествия выясняются, добавил он.Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о возгорании резервуара с дизельным топливом в Адлерском районе Сочи.

https://crimea.ria.ru/20230503/pozhar-na-neftekhranilische-na-kubani-tushat-pyat-pozharnykh-poezdov-1128499345.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, пожар, краснодарский край, новости, алексей копайгородский