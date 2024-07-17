https://crimea.ria.ru/20240717/pozhar-likvidiruyut-na-federalnoy-territorii-sirius-v-sochi-1138942968.html

Пожар ликвидируют на федеральной территории "Сириус" в Сочи

Пожар ликвидируют на федеральной территории "Сириус" в Сочи - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Пожар ликвидируют на федеральной территории "Сириус" в Сочи

Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Сочи на федеральной территории "Сириус". Об этом сообщает региональный главк ведомства. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T19:28

2024-07-17T19:28

2024-07-17T19:28

новости

сочи

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Сочи на федеральной территории "Сириус". Об этом сообщает региональный главк ведомства.Сообщение о пожаре по улице Чемпионов поступило в 17:38 17 июля. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло загорание строительных материалов на кровле здания на площади 50 квадратных метров. Профессиональными действиями МЧС пожар был локализован. Пострадавших нет. На тушении работает 45 человек и 15 единиц техники, уточнили в МЧС.Сириус – поселок городского типа в Краснодарском крае, одноименная федеральная территория России (наукоград). В рамках муниципального устройства образует самостоятельный городской округ.После окончания XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сформировать на базе олимпийской инфраструктуры центр по отбору и углубленной подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. Так появился Образовательный центр "Сириус", в котором круглый год проходят обучение лучшие школьники со всей страны, а также их педагоги и наставники.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в КоктебелеПожар в Большой Ялте локализован на площади 3500 "квадратов"Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно

https://crimea.ria.ru/20240717/100-let-na-vosstanovlenie-ekspert-o-shansakh-spasti-sgorevshiy-les-v-krymu-1138933800.html

сочи

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край