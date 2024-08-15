https://crimea.ria.ru/20240815/gde-v-sevastopole-v-chetverg-ne-budet-sveta-spisok-adresov-1139603683.html

Где в Севастополе в четверг не будет света: список адресов

Где в Севастополе в четверг не будет света: список адресов - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Где в Севастополе в четверг не будет света: список адресов

Временное отключение электричества пройдет по ряду адресов Севастополя в четверг. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T07:15

2024-08-15T07:15

2024-08-15T07:15

севастополь

новости

электричество

электроэнергия

севастопольэнерго

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Временное отключение электричества пройдет по ряду адресов Севастополя в четверг. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", – предупреждают на предприятии.С 09:00 до 15:00 электричества не будет по адресам: ул. Александра Маринеско 18, 27, ул. Тараса Шевченко 46-56, 52-Б, 54-А, 78-А, СНТ "Орхидея" 72-Б, 6, 12, 18, 44, 68, 74, 7-9, 38, 771, пер. 2-й Орхидейный, 12, ул. Орхидейная, 72-В, 44-Б, 72-Б, 72-74, пер. 3-й Орхидейный, 18.С 09:00 до 15:00 без света останутся несколько домов в селе Родниковое на улицах: Куликова 1, 1-А, 5-А, Менгирская 10, Скитальцев, 69.С 09:00 до 17:00 на час-полтора подача электроэнергии будет ограничена на Лабораторном шоссе 124, также электричества не будет на улицах: Драчука 2-18, 1-13, 29, Волжская 2, 6, Оранжерейная 2-14, 1164, 1-21, Цветочная 2-10, 1-11, Цыганкова 2-20, 1-21, Южная 1-25, Кавказская 12-14, 13, Каспийская 74-76, Артиллеристов 2-44, 1-59, Танкистов 48, 47-А, 5-7, Донская 4, 26.Временно света не будет и по адресам: ул. Колодкина 30-А, 22-А, 2-14, 22-24, 3, 7, 11- 35, 759, 859, пр-д. Каспийский 80, ул. Еловая 2-А, 2-Б, 8, 3-9, ул. Лесоводов 2-10, 11/8, 5, ул. Подлесная 1-27, ул. Дубравная 24, 26, 11, 19-Д, 19, ул. Сельская 26-А, 8-Б, 20, 26-28, 36-40, 15-А, 11/8, 13-А.Подачу электроэнергии приостановят также абонентам по адресам: ул. 5 км Балаклавского шоссе 42, ул. Пехотная 30, ул. Сельская 4-Б/2, 2-Б, 8-Б, 2-А, 4-А/3, 14-А, 26/2, Камышовое шоссе 1-Д, ул. Еловая 8-10, 8-А, шоссе Генерала Моргунова 197-А, 205-А, 155-А, 157- А, 107-11, ул. Командира Барабаша 6, 5-19.Под отключение попадут и адреса: пер. 8 Воздушной армии 6-8, 14, 1432, 1, 1609, 1724, 1727, 1728, 173, СНТ "Сапун-Гора" 1614-А, 1532, 1590, 1594-1596, 161, 37, 45, 775, 1479, 1589, 1603, 1731, ул. Владимира Папидзе 29, 33, ул. Летчицы Литвиновой 59, 1801, ул. Якова Халипа, 20-22, 34, 44, 56, 11, 19, 27, пер. Шкиперский 15-17.Без света временно останутся в четверг абоненты в селе Верхнесадовое по адресам: пер. Горный 1-13, ул. Локомотивная 2-36, 1-59, 54, 60, 41-А, 37-А, СПК "Водоканал-3", 26.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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