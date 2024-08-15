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200 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды

200 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды - РИА Новости Крым, 15.08.2024

200 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды

Порядка двух сотен жителей Новороссийска останутся временно без воды, с конца августа начнутся ремонтные работы на аварийном водоводе. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T12:01

2024-08-15T12:01

2024-08-15T12:01

новороссийск

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Порядка двух сотен жителей Новороссийска останутся временно без воды, с конца августа начнутся ремонтные работы на аварийном водоводе. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.По его словам, сейчас стоит задача на время отключения водоснабжения выстроить слаженную работу служб, которые несут ответственность за подвоз воды, за оповещение и информирование жителей."Работы пройдут на участке улицы Фисанова, аварийность которого составляет 100%. Сегодня из-за утечек город теряет порядка половины поступающей воды. Запланированные работы уменьшат аварийность водопровода и значительно улучшат водоснабжение Южного района", - пояснил Андрей Кравченко.Глава города со ссылкой на подрядчика также уточнил, что существующий водовод выведут из эксплуатации с последующим демонтажом."На момент строительства нового водовода будет сделана переврезка на временную линию водоснабжения. Работы с наладкой систем займут не менее 16 часов", - добавил глава города Новороссийска.Аварийно-диспетчерские службы и внутригородские районы будут работать в усиленном режиме. Воду подвозить будут по заявкам.Накануне мэр Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что жители города на три дня останутся без водоснабжения в связи с работами по подключению нового водовода протяженностью в один километр.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работыРеконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сетиЗапасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища

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краснодарский край

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новороссийск, жкх, краснодарский край, новости, общество