https://crimea.ria.ru/20240814/chto-dolzhno-byt-v-novoy-avtomobilnoy-aptechke-s-1-sentyabrya-1139571128.html
Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября
Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября
С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые правила по составу аптечки для автомобилистов. Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T08:29
2024-08-14T08:29
2024-08-14T08:29
минздрав рф
общество
автомобиль
лекарства
новости
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/89/1117528916_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7584e645fd0fcd3c580a6bc601084358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые правила по составу аптечки для автомобилистов. Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения от 24 мая 2024 года.При этом приобретенные владельцами автомашин до вступления в силу приказа наборы, можно использовать вплоть до истечения срока годности медикаментов, но не позднее 1 сентября 2027 года.Ранее сообщалось, что особыми "тревожными" аптечками должны быть укомплектованы автобусы и троллейбусы в Севастополе. Это необходимо для оказания первой помощи в условиях воздушных тревог.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в КрымуВ России не будут продавать украинский сироп от кашля АмброксолКак правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/89/1117528916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52e66edaa20d697d0a923a108b2d9686.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минздрав рф, общество, автомобиль, лекарства, новости, закон и право
Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября
С 1 сентября в России вступают в силу изменения Минздрава по составу автомобильной аптечки