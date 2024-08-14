Рейтинг@Mail.ru
Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240814/chto-dolzhno-byt-v-novoy-avtomobilnoy-aptechke-s-1-sentyabrya-1139571128.html
Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября
Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября
С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые правила по составу аптечки для автомобилистов. Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T08:29
2024-08-14T08:29
минздрав рф
общество
автомобиль
лекарства
новости
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/89/1117528916_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7584e645fd0fcd3c580a6bc601084358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые правила по составу аптечки для автомобилистов. Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения от 24 мая 2024 года.При этом приобретенные владельцами автомашин до вступления в силу приказа наборы, можно использовать вплоть до истечения срока годности медикаментов, но не позднее 1 сентября 2027 года.Ранее сообщалось, что особыми "тревожными" аптечками должны быть укомплектованы автобусы и троллейбусы в Севастополе. Это необходимо для оказания первой помощи в условиях воздушных тревог.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в КрымуВ России не будут продавать украинский сироп от кашля АмброксолКак правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/89/1117528916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52e66edaa20d697d0a923a108b2d9686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минздрав рф, общество, автомобиль, лекарства, новости, закон и право
Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября

С 1 сентября в России вступают в силу изменения Минздрава по составу автомобильной аптечки

08:29 14.08.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкНеобходимый набор спецсредств для прохождения технического осмотра автомобиля.
Необходимый набор спецсредств для прохождения технического осмотра автомобиля. - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые правила по составу аптечки для автомобилистов. Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения от 24 мая 2024 года.
Согласно документу, в аптечке должны быть медицинские маски, салфетки и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы для перевязки, хирургические ножницы, марлевый бинт и жгут.
При этом приобретенные владельцами автомашин до вступления в силу приказа наборы, можно использовать вплоть до истечения срока годности медикаментов, но не позднее 1 сентября 2027 года.
Ранее сообщалось, что особыми "тревожными" аптечками должны быть укомплектованы автобусы и троллейбусы в Севастополе. Это необходимо для оказания первой помощи в условиях воздушных тревог.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в Крыму
В России не будут продавать украинский сироп от кашля Амброксол
Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача
 
Минздрав РФОбществоАвтомобильЛекарстваНовостиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель
08:51Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов
08:29Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября
08:05Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно
07:48Билеты на плацкартные места в Крым подешевеют
07:27Медовый Спас: смысл и история праздника
07:08Скольким крымчанам начислена пенсия с начала года
06:46В Феодосии трое суток не будет воды
06:21Режим ЧС объявлен в Белгородской области
06:19Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
06:04Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту
00:01Какую погоду принесет в Крым антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 14 августа
23:14Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области
22:55Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информация
22:44Главное за день: 13 августа
22:36Главные новости Крыма: 13 августа
22:09Плававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – Онищенко
21:49ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим
21:26В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственниками
Лента новостейМолния