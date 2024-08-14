https://crimea.ria.ru/20240814/chto-dolzhno-byt-v-novoy-avtomobilnoy-aptechke-s-1-sentyabrya-1139571128.html

Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября

Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые правила по составу аптечки для автомобилистов. Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T08:29

2024-08-14T08:29

2024-08-14T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые правила по составу аптечки для автомобилистов. Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения от 24 мая 2024 года.При этом приобретенные владельцами автомашин до вступления в силу приказа наборы, можно использовать вплоть до истечения срока годности медикаментов, но не позднее 1 сентября 2027 года.Ранее сообщалось, что особыми "тревожными" аптечками должны быть укомплектованы автобусы и троллейбусы в Севастополе. Это необходимо для оказания первой помощи в условиях воздушных тревог.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в КрымуВ России не будут продавать украинский сироп от кашля АмброксолКак правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, общество, автомобиль, лекарства, новости, закон и право