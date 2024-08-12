https://crimea.ria.ru/20240812/v-betonnykh-ukrytiyakh-v-sevastopole-poyavyatsya-dveri-i-zamki-1139550500.html

В бетонных укрытиях в Севастополе появятся двери и замки

В бетонных укрытиях в Севастополе появятся двери и замки - РИА Новости Крым, 12.08.2024

В бетонных укрытиях в Севастополе появятся двери и замки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился оборудовать бетонные укрытия, установка которых продолжается в городе, легкими дверьми с магнитными... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T20:02

2024-08-12T20:02

2024-08-12T20:02

михаил развожаев

новости

укрытия

правительство севастополя

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился оборудовать бетонные укрытия, установка которых продолжается в городе, легкими дверьми с магнитными замками, которые будут размыкаться во время сигналов "Воздушная тревога" и "Баллистика". Соответствующее предложение он внес на аппаратном совещании, отметив, что это позволит сохранять эти важные сегодня временные объекты в чистоте.По словам Развожаева, в Центр управления регионом уже стали поступать жалобы о санитарном состоянии тех временных бетонных укрытий, которые были совсем недавно установлены в некоторых общественных местах.Он напомнил, что всего в Севастополе появится не менее 600 таких объектов, и все они должны содержаться в чистоте. И если обеспечивать это не удается без дополнительных мер, то, по мнению Развожаева, необходимо привлекать для охраны укрытий представителей Добровольной народной дружины (ДНД).Также он поручил руководству департамента городского хозяйства и департамента сельского хозяйства и потребительского рынка договариваться с бизнесменами, чтобы они следили за порядком в укрытиях, которые находятся рядом с их торговыми точками.Кроме того, обращаясь к своему первому заместителю Алексею Парикину, губернатор предложил начать устанавливать в бетонных укрытиях двери с электромагнитными замками, размыкать которые при сигналах тревоги будут встроенные контроллеры."Давайте все-таки посмотрим какие-то легкие металлические двери с размыкателями, чтобы они открывались с сигналом тревоги. Такие же, как мы на подъезды сейчас ставим. И за каждым укрытием чтобы был ответственный. По крайней мере попробовать в тестовом режиме такую проработать вещь. Понятно, что не сразу это сделаем. Но иначе мы только и будем заниматься тем, что их (укрытия – ред.) отчищать", – с казал Развожаев.Глава города также поручил ускорить процесс установки в городе временных бетонных укрытий, который, по его мнению, слишком неспешен. "На прошлой неделе еле-еле 30 поставили", – отметил Развожаев.В ответ Алексей Парикин пообещал, что теперь за неделю будут устанавливать 50 укрытий. Для этого, по словам чиновника, заключили контракт еще с одним подрядчиком и деньги все доведены.Решение об установке в Севастополе около 600 бетонных укрытий блиндажного типа было принято 27 июня на на чрезвычайном заседании законодательного собрания Севастополя, которое созвал губернатор после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, в результате чего погибли и были ранены мирные люди. Укрытия устанавливают на официальных пляжах, в парках и скверах, а также на остановках общественного транспорта, поблизости с которыми нет капитальных строений.Ранее 12 августа сообщалось, что Развожаев распорядился ускорить работы по установке боновых ворот в Балаклаве, которыми будет перекрываться бухта на ночь в целях безопасности.

https://crimea.ria.ru/20240716/plyazh-turisty-i-ukrytiya-kak-oborudovali-uchkuevku-na-sluchay-atak-vsu-1138885610.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, укрытия, правительство севастополя, безопасность республики крым и севастополя