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В бетонных укрытиях в Севастополе появятся двери и замки - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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В бетонных укрытиях в Севастополе появятся двери и замки
В бетонных укрытиях в Севастополе появятся двери и замки - РИА Новости Крым, 12.08.2024
В бетонных укрытиях в Севастополе появятся двери и замки
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился оборудовать бетонные укрытия, установка которых продолжается в городе, легкими дверьми с магнитными... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T20:02
2024-08-12T20:02
михаил развожаев
новости
укрытия
правительство севастополя
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился оборудовать бетонные укрытия, установка которых продолжается в городе, легкими дверьми с магнитными замками, которые будут размыкаться во время сигналов "Воздушная тревога" и "Баллистика". Соответствующее предложение он внес на аппаратном совещании, отметив, что это позволит сохранять эти важные сегодня временные объекты в чистоте.По словам Развожаева, в Центр управления регионом уже стали поступать жалобы о санитарном состоянии тех временных бетонных укрытий, которые были совсем недавно установлены в некоторых общественных местах.Он напомнил, что всего в Севастополе появится не менее 600 таких объектов, и все они должны содержаться в чистоте. И если обеспечивать это не удается без дополнительных мер, то, по мнению Развожаева, необходимо привлекать для охраны укрытий представителей Добровольной народной дружины (ДНД).Также он поручил руководству департамента городского хозяйства и департамента сельского хозяйства и потребительского рынка договариваться с бизнесменами, чтобы они следили за порядком в укрытиях, которые находятся рядом с их торговыми точками.Кроме того, обращаясь к своему первому заместителю Алексею Парикину, губернатор предложил начать устанавливать в бетонных укрытиях двери с электромагнитными замками, размыкать которые при сигналах тревоги будут встроенные контроллеры."Давайте все-таки посмотрим какие-то легкие металлические двери с размыкателями, чтобы они открывались с сигналом тревоги. Такие же, как мы на подъезды сейчас ставим. И за каждым укрытием чтобы был ответственный. По крайней мере попробовать в тестовом режиме такую проработать вещь. Понятно, что не сразу это сделаем. Но иначе мы только и будем заниматься тем, что их (укрытия – ред.) отчищать", – с казал Развожаев.Глава города также поручил ускорить процесс установки в городе временных бетонных укрытий, который, по его мнению, слишком неспешен. "На прошлой неделе еле-еле 30 поставили", – отметил Развожаев.В ответ Алексей Парикин пообещал, что теперь за неделю будут устанавливать 50 укрытий. Для этого, по словам чиновника, заключили контракт еще с одним подрядчиком и деньги все доведены.Решение об установке в Севастополе около 600 бетонных укрытий блиндажного типа было принято 27 июня на на чрезвычайном заседании законодательного собрания Севастополя, которое созвал губернатор после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, в результате чего погибли и были ранены мирные люди. Укрытия устанавливают на официальных пляжах, в парках и скверах, а также на остановках общественного транспорта, поблизости с которыми нет капитальных строений.Ранее 12 августа сообщалось, что Развожаев распорядился ускорить работы по установке боновых ворот в Балаклаве, которыми будет перекрываться бухта на ночь в целях безопасности.
https://crimea.ria.ru/20240716/plyazh-turisty-i-ukrytiya-kak-oborudovali-uchkuevku-na-sluchay-atak-vsu-1138885610.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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михаил развожаев, новости, укрытия, правительство севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В бетонных укрытиях в Севастополе появятся двери и замки

Бетонные укрытия в Севастополе оборудуют дверьми с замками и размыкателями – Развожаев

20:02 12.08.2024
 
© РИА Новости КрымПляж "Учкуевка" в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился оборудовать бетонные укрытия, установка которых продолжается в городе, легкими дверьми с магнитными замками, которые будут размыкаться во время сигналов "Воздушная тревога" и "Баллистика". Соответствующее предложение он внес на аппаратном совещании, отметив, что это позволит сохранять эти важные сегодня временные объекты в чистоте.
По словам Развожаева, в Центр управления регионом уже стали поступать жалобы о санитарном состоянии тех временных бетонных укрытий, которые были совсем недавно установлены в некоторых общественных местах.
Он напомнил, что всего в Севастополе появится не менее 600 таких объектов, и все они должны содержаться в чистоте. И если обеспечивать это не удается без дополнительных мер, то, по мнению Развожаева, необходимо привлекать для охраны укрытий представителей Добровольной народной дружины (ДНД).
Также он поручил руководству департамента городского хозяйства и департамента сельского хозяйства и потребительского рынка договариваться с бизнесменами, чтобы они следили за порядком в укрытиях, которые находятся рядом с их торговыми точками.
"Понятно, что мы к каждому укрытию не поставим по "дндшнику", чтобы там социально безответственные элементы разгонять. Разговаривайте с коммерсантами, пусть берут под свою ответственность эти укрытия, помогают городу. Если представители бизнеса возьмутся обеспечивать там санитарный порядок – хорошо, потом поощрим", – сказал Развожаев.
Кроме того, обращаясь к своему первому заместителю Алексею Парикину, губернатор предложил начать устанавливать в бетонных укрытиях двери с электромагнитными замками, размыкать которые при сигналах тревоги будут встроенные контроллеры.
"Давайте все-таки посмотрим какие-то легкие металлические двери с размыкателями, чтобы они открывались с сигналом тревоги. Такие же, как мы на подъезды сейчас ставим. И за каждым укрытием чтобы был ответственный. По крайней мере попробовать в тестовом режиме такую проработать вещь. Понятно, что не сразу это сделаем. Но иначе мы только и будем заниматься тем, что их (укрытия – ред.) отчищать", – с казал Развожаев.
Глава города также поручил ускорить процесс установки в городе временных бетонных укрытий, который, по его мнению, слишком неспешен. "На прошлой неделе еле-еле 30 поставили", – отметил Развожаев.
В ответ Алексей Парикин пообещал, что теперь за неделю будут устанавливать 50 укрытий. Для этого, по словам чиновника, заключили контракт еще с одним подрядчиком и деньги все доведены.
Решение об установке в Севастополе около 600 бетонных укрытий блиндажного типа было принято 27 июня на на чрезвычайном заседании законодательного собрания Севастополя, которое созвал губернатор после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, в результате чего погибли и были ранены мирные люди. Укрытия устанавливают на официальных пляжах, в парках и скверах, а также на остановках общественного транспорта, поблизости с которыми нет капитальных строений.
Ранее 12 августа сообщалось, что Развожаев распорядился ускорить работы по установке боновых ворот в Балаклаве, которыми будет перекрываться бухта на ночь в целях безопасности.
На пляже Учкуевка в Севастополе оборудовали несколько укрытий на случай ракетной атаки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
16 июля, 10:18Эксклюзивы РИА Новости Крым
Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ
 
Михаил РазвожаевНовостиУкрытияПравительство СевастополяБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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