https://crimea.ria.ru/20240811/v-probke-pered-krymskim-mostom-stoyat-bolshe-tysyachi-mashin-s-dvukh-storon-1139514415.html

В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи машин с двух сторон

В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи машин с двух сторон - РИА Новости Крым, 11.08.2024

В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи машин с двух сторон

К полудню воскресенья у Крымского моста выросла пробка с обеих сторон. Проезда ждут 1020 машин, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T12:10

2024-08-11T12:10

2024-08-11T12:12

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. К полудню воскресенья у Крымского моста выросла пробка с обеих сторон. Проезда ждут 1020 машин, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час. К 7:00 в пробке скопились 570 машин. К 10:00 проезда ожидали уже 850 автомобилей. А со стороны Керчи проезд оставался свободным.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html

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2024

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