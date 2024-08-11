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В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи машин с двух сторон - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи машин с двух сторон
В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи машин с двух сторон - РИА Новости Крым, 11.08.2024
В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи машин с двух сторон
К полудню воскресенья у Крымского моста выросла пробка с обеих сторон. Проезда ждут 1020 машин, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T12:10
2024-08-11T12:12
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. К полудню воскресенья у Крымского моста выросла пробка с обеих сторон. Проезда ждут 1020 машин, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час. К 7:00 в пробке скопились 570 машин. К 10:00 проезда ожидали уже 850 автомобилей. А со стороны Керчи проезд оставался свободным.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи машин с двух сторон

Перед Крымским мостом проезда ждут 1020 машин со стороны Керчи и Тамани

12:10 11.08.2024 (обновлено: 12:12 11.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. К полудню воскресенья у Крымского моста выросла пробка с обеих сторон. Проезда ждут 1020 машин, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 890 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи проезда ожидают 130 машин", - сказано в сообщении.
Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час. К 7:00 в пробке скопились 570 машин. К 10:00 проезда ожидали уже 850 автомобилей. А со стороны Керчи проезд оставался свободным.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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