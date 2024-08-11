https://crimea.ria.ru/20240811/probki-u-krymskogo-mosta--proezda-zhdat-bolshe-3-chasov-1139511911.html
Пробки у Крымского моста – проезда ждать больше 3 часов
Пробки у Крымского моста – проезда ждать больше 3 часов - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Пробки у Крымского моста – проезда ждать больше 3 часов
Очередь из машин перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает увеличиваться. В течение нескольких часов пробка выросла на 300 авто,сообщает... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T10:08
2024-08-11T10:08
2024-08-11T10:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130031686_0:591:960:1131_1920x0_80_0_0_d82b0d8775fd46f49d2c1d345c71a2e9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Очередь из машин перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает увеличиваться. В течение нескольких часов пробка выросла на 300 авто,сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма по-прежнему свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час. К 7:00 в пробке скопились 570 машин.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240804/krym-mozhet-stat-primerom-razvitiya-avtomobilnogo-turizma-dlya-vsey-rossii-1139243360.html
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130031686_0:363:960:1083_1920x0_80_0_0_9d8a27aa472ccff98a9541ab193d0cc9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Пробки у Крымского моста – проезда ждать больше 3 часов
У Крымского моста со стороны Тамани проезда ждут 850 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Очередь из машин перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает увеличиваться. В течение нескольких часов пробка выросла на 300 авто,сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - отмечается в сообщении.
При этом выезд из Крыма по-прежнему свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час. К 7:00 в пробке скопились 570 машин
.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.