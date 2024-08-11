https://crimea.ria.ru/20240811/probki-u-krymskogo-mosta--proezda-zhdat-bolshe-3-chasov-1139511911.html

Пробки у Крымского моста – проезда ждать больше 3 часов

Пробки у Крымского моста – проезда ждать больше 3 часов - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Пробки у Крымского моста – проезда ждать больше 3 часов

Очередь из машин перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает увеличиваться. В течение нескольких часов пробка выросла на 300 авто,сообщает... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T10:08

2024-08-11T10:08

2024-08-11T10:08

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130031686_0:591:960:1131_1920x0_80_0_0_d82b0d8775fd46f49d2c1d345c71a2e9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Очередь из машин перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает увеличиваться. В течение нескольких часов пробка выросла на 300 авто,сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма по-прежнему свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час. К 7:00 в пробке скопились 570 машин.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20240804/krym-mozhet-stat-primerom-razvitiya-avtomobilnogo-turizma-dlya-vsey-rossii-1139243360.html

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма