https://crimea.ria.ru/20240811/situatsiya-u-krymskogo-mosta-utrom-v-voskresene---skolko-zhdat-proezda-1139510289.html

Ситуация у Крымского моста утром в воскресенье - сколько ждать проезда

Ситуация у Крымского моста утром в воскресенье - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Ситуация у Крымского моста утром в воскресенье - сколько ждать проезда

Утром в воскресенье перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скопилась очередь желающих въехать в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T07:08

2024-08-11T07:08

2024-08-11T07:14

мост

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

логистика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_032d9bed786f2bd1817bf7eef4d8490d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скопилась очередь желающих въехать в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мост, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма