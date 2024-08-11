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Ситуация у Крымского моста утром в воскресенье - сколько ждать проезда
Ситуация у Крымского моста утром в воскресенье - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Ситуация у Крымского моста утром в воскресенье - сколько ждать проезда
Утром в воскресенье перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скопилась очередь желающих въехать в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T07:08
2024-08-11T07:08
2024-08-11T07:14
мост
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скопилась очередь желающих въехать в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мост, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
Ситуация у Крымского моста утром в воскресенье - сколько ждать проезда
У Крымского моста в двухчасовой пробке скопилось 570 машин со стороны Тамани
07:08 11.08.2024 (обновлено: 07:14 11.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скопилась очередь желающих въехать в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 570 транспортных средств. Ожидание около двух часов". - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.